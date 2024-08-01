    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-з

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.11eur93.51

    Дело петербургского велоактивиста Германа Мойжеса пропало из базы судов на фоне слухов о массовом обмене заключенными

    1112
    обсудить

    Карточка дела петербургского велоактивиста Германа Мойжеса в базе Лефортовского суда больше не активна. Его арестовывали по обвинению в госизмене.

    При переходе по ссылке всплывает фраза: «К сожалению, такой страницы не существует. Вероятно, она была удалена, либо её здесь никогда не было». На это «Фонтанка» обратила внимание 1 августа.

    ПоделитьсяПоделиться

    Раньше по этому адресу находилась карточка дела Мойжеса: он был задержан в мае, ему предъявили обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). После этого он находился в СИЗО «Лефортово», суд продлевал срок ареста.

    Фабула дела не раскрывалась. Герман Мойжес, известный велоактивист и бывший глава ассоциации «Пошли-поехали», работал юристом и управляющим партнером в ГК «Аверс Германия». Она занималась сопровождением получения вида на жительство в Германии.

    В последние несколько дней множатся слухи о предполагаемом международном обмене заключенными. Данные о нескольких российских заключенных исчезли из базы тюремной системы США, одновременно в России из мест лишения свободы пропали несколько осужденных по делам о дискредитации армии, фейках, госизмене и руководстве экстремистским сообществом. 1 августа в Калининграде приземлился самолет, который уже использовался при международных обменах.

    Кремль не стал комментировать слухи. О том, кто конкретно может оказаться в этом обмене, — читайте на «Фонтанке».

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close