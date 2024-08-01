Дело петербургского велоактивиста Германа Мойжеса пропало из базы судов на фоне слухов о массовом обмене заключенными

Карточка дела петербургского велоактивиста Германа Мойжеса в базе Лефортовского суда больше не активна. Его арестовывали по обвинению в госизмене. При переходе по ссылке всплывает фраза: «К сожалению, такой страницы не существует. Вероятно, она была удалена, либо её здесь никогда не было». На это «Фонтанка» обратила внимание 1 августа.

Раньше по этому адресу находилась карточка дела Мойжеса: он был задержан в мае, ему предъявили обвинение в государственной измене ( ст. 275 УК РФ ). После этого он находился в СИЗО «Лефортово», суд продлевал срок ареста.



Фабула дела не раскрывалась. Герман Мойжес, известный велоактивист и бывший глава ассоциации «Пошли-поехали», работал юристом и управляющим партнером в ГК «Аверс Германия». Она занималась сопровождением получения вида на жительство в Германии.



В последние несколько дней множатся слухи о предполагаемом международном обмене заключенными. Данные о нескольких российских заключенных исчезли из базы тюремной системы США, одновременно в России из мест лишения свободы пропали несколько осужденных по делам о дискредитации армии, фейках, госизмене и руководстве экстремистским сообществом. 1 августа в Калининграде приземлился самолет, который уже использовался при международных обменах.



Кремль не стал комментировать слухи. О том, кто конкретно может оказаться в этом обмене, — читайте на «Фонтанке».

