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    Петербургскому велоактивисту Герману Мойжесу предъявили обвинение в госизмене

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    Юристу и управляющему партнеру в группе компаний «Аверс Германия» Герману Мойжесу предъявили обвинение в госизмене. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Следователи обвинили Мойжеса по ст. 275 УК РФ. По информации правоохранительных органов, фигуранта перевезли из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных действий. В настоящее время мужчина находится в СИЗО «Лефортово».

    Отмечается, что Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Мойжесу в рамках расследования уголовного дела.

    Герман Мойжес, известный как велоактивист и директор компании «Пошли-поехали», также работал юристом и управляющим партнером группы компаний «Аверс Германия». Организация, в свою очередь, специализируется на сопровождении процесса получения вида на жительство в Германии «для состоятельных граждан России, Казахстана, Украины и других стран».

    В мае этого года Мойжеса задержали в Петербурге и арестовали по делу о госизмене. Известно, что мужчина также имеет немецкое гражданство.

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