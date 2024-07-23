Петербургскому велоактивисту Герману Мойжесу предъявили обвинение в госизмене

Юристу и управляющему партнеру в группе компаний «Аверс Германия» Герману Мойжесу предъявили обвинение в госизмене. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.



Следователи обвинили Мойжеса по ст. 275 УК РФ. По информации правоохранительных органов, фигуранта перевезли из Санкт-Петербурга в Москву для проведения следственных действий. В настоящее время мужчина находится в СИЗО «Лефортово».

Отмечается, что Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Мойжесу в рамках расследования уголовного дела.