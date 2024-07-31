Российские пограничники завершили 32-летнюю службу в ереванском аэропорту Звартноц

Российские пограничники завершили службу в аэропорту Звартноц в Ереване. Она продлилась 32 года. Об этом 31 июля сообщили РИА Новости.
Нести службу они завершили по решению властей Армении, которые теперь будут вести пограничный контроль самостоятельно.
Напомним, что Ереван потребовал прекратить деятельность пограничников ФСБ РФ в аэропорту еще 6 марта 2024 года, направив официальное письмо российской стороне. Эту информацию после подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также был согласован вывод российских пограничников из ряда областей Армении: Тавуша, Сюника, Вайоца Дзора, Гегаркуника и Арарата.
Армения пока остается единственной страной, кроме РФ, где есть российские пограничники.
Решение о выводе российских пограничников прозвучало на фоне заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «подготовке войны» в Нагорном Карабахе двумя странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С его слов, вина за начало конфликта в 2020 году лежит на двух странах. При этом конкретных государств Пашинян не назвал. В ОДКБ входят входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Ранее Никол Пашинян заявил, что ОДКБ якобы в самый решающий момент оставила республику «один на один со своими проблемами». Он также подчеркнул, что не видит возможности для возвращения армян в Нагорный Карабах в сложившейся ситуации. В феврале политик говорил, что Россия больше не может быть ключевым партнером Армении в оборонной сфере. Также, по его словам, Ереван — не союзник Москвы в вопросе Украины.
12 июня Пашинян сообщил о «выходе» Армении из ОДКБ. На тот момент сроки выхода не были определены. В этот же день глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал, что слова Пашиняна неправильно истолковали. По словам Мирзояна, премьер-министр лишь говорил о том, что Армения не вернется в объединение в случае выхода из него.