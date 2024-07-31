Российские пограничники завершили 32-летнюю службу в ереванском аэропорту Звартноц

Российские пограничники завершили службу в аэропорту Звартноц в Ереване. Она продлилась 32 года. Об этом 31 июля сообщили РИА Новости.



Нести службу они завершили по решению властей Армении, которые теперь будут вести пограничный контроль самостоятельно.

Напомним, что Ереван потребовал прекратить деятельность пограничников ФСБ РФ в аэропорту еще 6 марта 2024 года, направив официальное письмо российской стороне. Эту информацию после подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также был согласован вывод российских пограничников из ряда областей Армении: Тавуша, Сюника, Вайоца Дзора, Гегаркуника и Арарата.