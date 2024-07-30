Аномалия на юго-востоке Петербурга. Едва ощутимый ветер повалил десяток деревьев на маленьком пятачке возле «Пролетарской»

Петербуржцы стали свидетелями удивительной природной аномалии на юго-востоке города. Едва ощутимый ветер повалил десяток деревьев на небольшом пятачке возле станции метро «Пролетарская» накануне, утверждают местные жители.
Фотографиями рухнувших деревьев поделились 30 июля читатели «Фонтанки». На кадрах можно заметить, как сломанные стволы друг за другом лежат вдоль набережной Невы. В основном в небольшой зеленой зоне попадали маленькие липы и березы. Однако среди них можно заметить большое повалившееся дерево, которое заблокировало вход на причал. Как оказалось, оно осталось еще с прошлого урагана, прошедшего в городе в начале июля.
В пресс-службе администрации Невского района подтвердили, что причиной массового падения деревьев стал кратковременный порыв ветра. Также пообещали, что все рухнувшие стволы уберут в ближайшие дни.
Серия штормов, которая прошла в Петербурге в начале июля, повалила почти 600 деревьев. Тогда две женщины серьезно пострадали в результате падения дерева на автомобиль.