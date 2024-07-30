В Петербург из Китая едет «балет на плечах». «Лебедя» покажут на новой сцене Мариинки

В конце сентября на новой сцене Мариинского театра петербуржцы смогут посмотреть спектакль «Лебедь» Гуанчжоуской акробатической труппы — рассказали в пресс-службе 30 июля. В шоу объединятся разные формы исполнительского искусства — драматический театр, европейский балет и особый китайский жанр «балет на плечах».

В основе сюжета — история успеха молодого акробата Юй Мена, соединившего тот самый «балет на плечах» и классическое искусство. «Это история о том, что искусство никогда не стоит на месте, подчиняясь духу времени, новым тенденциям и смелым идеям», — поясняют в театре.

Сам по себе «балет на плечах» появился в Китае в 2004 году, начиная с постановки «Лебединого озера» — ее сочли революционной.



Показы в Петербурге пройдут 26, 27 и 28 сентября (в 13:00 и 19:00). 6+