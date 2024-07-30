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    Театры

    В Петербург из Китая едет «балет на плечах». «Лебедя» покажут на новой сцене Мариинки

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    Фото: предоставлено Мариинским театром
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    В конце сентября на новой сцене Мариинского театра петербуржцы смогут посмотреть спектакль «Лебедь» Гуанчжоуской акробатической труппы — рассказали в пресс-службе 30 июля. В шоу объединятся разные формы исполнительского искусства — драматический театр, европейский балет и особый китайский жанр «балет на плечах».

    Автор: youtube.com/mariinsky

    В основе сюжета — история успеха молодого акробата Юй Мена, соединившего тот самый «балет на плечах» и классическое искусство. «Это история о том, что искусство никогда не стоит на месте, подчиняясь духу времени, новым тенденциям и смелым идеям», — поясняют в театре.

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    Сам по себе «балет на плечах» появился в Китае в 2004 году, начиная с постановки «Лебединого озера» — ее сочли революционной.

    Показы в Петербурге пройдут 26, 27 и 28 сентября (в 13:00 и 19:00). 6+

    Фото: предоставлено Мариинским театром

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