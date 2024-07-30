    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, сев

    755мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.56eur94.14

    Труп с порезанной головой найден после пожара на Октябрьской набережной

    3021
    4 комментария

    После тушения пожара в Невском районе Петербурга сотрудники МЧС нашли в квартире труп мужчины с явными признаками насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля.

    Квартира на Октябрьской набережной, 118 к2 горела глубокой ночью накануне. Огонь охватил 17 квадратных метров двушки, а после его ликвидации на кухне нашли тело 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями головы, шеи и подключичной области.

    Около пяти утра недалеко от места происшествия задержали 42-летнего жителя Петербурга. Установлено, что с покойным они вместе пили алкоголь, а во время ссоры один другого ранил ножом. Ранее фигурант неоднократно осуждался, в основном за кражи и грабежи, последнее уголовное дело в 2021 году было прекращено за примирением сторон.

    Подозреваемый в убийстве помещен в ИВС, решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Akabos30 Июл 2024 в 09:10
    Скрепно!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close