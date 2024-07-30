Труп с порезанной головой найден после пожара на Октябрьской набережной

После тушения пожара в Невском районе Петербурга сотрудники МЧС нашли в квартире труп мужчины с явными признаками насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 июля.



Квартира на Октябрьской набережной, 118 к2 горела глубокой ночью накануне. Огонь охватил 17 квадратных метров двушки, а после его ликвидации на кухне нашли тело 39-летнего мужчины с ножевыми ранениями головы, шеи и подключичной области.



Около пяти утра недалеко от места происшествия задержали 42-летнего жителя Петербурга. Установлено, что с покойным они вместе пили алкоголь, а во время ссоры один другого ранил ножом. Ранее фигурант неоднократно осуждался, в основном за кражи и грабежи, последнее уголовное дело в 2021 году было прекращено за примирением сторон.

