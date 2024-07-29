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    Закрытие навигации на Беломорско-Балтийском канале повлияло на рейсы на Соловки

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    Два рейса на Соловецкие острова отменены из-за закрытия навигации на Беломорско-Балтийском канале. Об этом 29 июля сообщает Ассоциация туроператоров России.

    Из-за аварии не состоятся два запланированных рейса. Теплоход «Александр Пушкин» должен был отправиться в круизы 5 августа из Санкт-Петербурга, а 18 августа из Москвы. На данный момент эти поездки отменены. Еще один теплоход сегодня развернули обратно в Онежское озеро из-за введения запрета на движение всех судов в районе прорыва на Беломорканале.

    «С клиентами отмененных рейсов свяжутся сотрудники компании и предложат альтернативные варианты замены маршрута», — уточнили в АТОР.

    Ранее администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей запретила судоходство в районе аварии на Беломорканале. Такая мера оказалась вынужденной из-за размытия временной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами в Сегежском округе. Три дома в дачном кооперативе «Балтийский» оказались разрушены. Сотрудники МЧС успели спасти семь человек, двое из которых дети. Ещё трое человек пропали без вести. Для их поисков прибыл самолет.

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