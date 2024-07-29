Движение всех судов запретили в районе аварии на Беломорско-Балтийском канале

Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей запретила судоходство в районе аварии на Беломорско-Балтийском канале. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщило ведомство.
В соответствии со статьей 77 Кодекса внутреннего водного транспорта с 29 июля запрещается движение всех судов на Беломорско-Балтийском канале на участке с 1 246-го км по 1 255-й км. Причиной стало падение уровня воды в бьефе шлюзов № 10 и № 11 из-за разрушения временной строительной перемычки во время реконструкции плотины.
Утром 29 июля стало известно о том, что временную перемычку размыло на Беломорско-Балтийском канале между 10-м и 11-м шлюзами в Сегежском округе. Начался сброс воды, по направлению движения потока расположен дачный кооператив «Балтийский».
Сотрудники МЧС успели спасти семь человек, двое из которых дети. Ещё трех пострадавших не обнаружили. Среди них: две женщины и один мужчина. В пресс-службе МЧС по Республике Карелии «Фонтанке» сообщили о том, для поисков пропавших на место ЧП прибыл самолет.
В пресс-службе Западного МСУ на транспорте СК России добавили, что в настоящее время нет информации о погибших, так как тел не находили.
По словам начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Карелии, майора внутренней службы Андрея Владимировича Голуба, из поселка при 11-м шлюзе Беломорско-Балтийского канала эвакуировали всего 15 человек, у которых повредились дома и транспортные средства в результате аварии.
Следователями Мурманского следственного отдела на транспорте возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.