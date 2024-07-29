Движение всех судов запретили в районе аварии на Беломорско-Балтийском канале

Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей запретила судоходство в районе аварии на Беломорско-Балтийском канале. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщило ведомство.



В соответствии со статьей 77 Кодекса внутреннего водного транспорта с 29 июля запрещается движение всех судов на Беломорско-Балтийском канале на участке с 1 246-го км по 1 255-й км. Причиной стало падение уровня воды в бьефе шлюзов № 10 и № 11 из-за разрушения временной строительной перемычки во время реконструкции плотины.

Утром 29 июля стало известно о том, что временную перемычку размыло на Беломорско-Балтийском канале между 10-м и 11-м шлюзами в Сегежском округе. Начался сброс воды, по направлению движения потока расположен дачный кооператив «Балтийский».