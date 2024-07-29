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    Десять человек пострадали в результате ЧП на Беломорканале. Петербуржцев среди них нет

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    В результате размытия временной перемычки между 10 и 11 шлюзами Беломорканала в Карелии пострадали десять человек. Все оказались местными жителями. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС Республики Карелии.

    Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

    Сотрудники МЧС успели спасти семь человек, двое из которых дети. Продолжаются поиски ещё трех пострадавших: двух женщин и одного мужчины.

    Ранее власти Карелии сообщили о погибшем в результате ЧП на Беломорканале. Тем не менее в пресс-службе МЧС такую информацию подтвердить не могут — тело не находили.

    В МЧС также добавили, что несколько петербуржцев были в пункте временного размещения, но они не пострадали и уже разъехались по домам.

    К поискам пропавших в результате ЧП привлекли 19 единиц техники, 76 спасателей МЧС России, а также 65 человек из республиканской поисково-спасательной службы. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация.

    Прокуратура Карелии под руководством Дмитрия Харченкова контролирует ситуацию, возникшую в результате повреждения гидротехнического сооружения Беломорско-Балтийского канала. Прокурор выехал в поселок при 11 шлюзе, чтобы координировать работу аварийных служб, эвакуацию людей из зоны подтопления и оказание медицинской помощи.

    Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства при эксплуатации гидротехнических сооружений и требований охраны труда. Карельский транспортный прокурор Александр Мирошниченко также прибыл на место ЧП.

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    КарелияБеломорканал
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