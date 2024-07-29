Десять человек пострадали в результате ЧП на Беломорканале. Петербуржцев среди них нет

В результате размытия временной перемычки между 10 и
Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
Сотрудники МЧС успели спасти семь человек, двое из которых дети. Продолжаются поиски ещё трех пострадавших: двух женщин и одного мужчины.
Ранее власти Карелии сообщили о погибшем в результате ЧП на Беломорканале. Тем не менее в пресс-службе МЧС такую информацию подтвердить не могут — тело не находили.
В МЧС также добавили, что несколько петербуржцев были в пункте временного размещения, но они не пострадали и уже разъехались по домам.
К поискам пропавших в результате ЧП привлекли 19 единиц техники, 76 спасателей МЧС России, а также 65 человек из республиканской поисково-спасательной службы. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация.
Прокуратура Карелии под руководством Дмитрия Харченкова контролирует ситуацию, возникшую в результате повреждения гидротехнического сооружения Беломорско-Балтийского канала. Прокурор выехал в поселок при 1
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства при эксплуатации гидротехнических сооружений и требований охраны труда. Карельский транспортный прокурор Александр Мирошниченко также прибыл на место ЧП.