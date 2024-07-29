    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, с-в

    752мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd85.57eur93.26

    В Ленобласти введут выплаты за повторное заключение контракта с Минобороны

    2048
    14 комментариев

    Единовременная выплата контрактникам в Ленобласти будет положена и при повторном заключении контракта на военную службу. Соответствующий документ подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает 29 июля пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

    За гражданами, которые подписывают контракт с Минобороны, будет сохраняться право на получение единовременной денежной выплаты при повторном заключении контракта, если до этого им уже предоставлялась выплата из бюджета Ленинградской области.

    С предложением издать такой нормативный акт выступил прокурор Ленобласти Сергей Жуковский. Губернатор региона идею поддержал и подписал соответствующий правовой акт 24 июля, говорится в сообщении ведомства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьКонтрактная служба
    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close