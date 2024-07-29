В Ленобласти введут выплаты за повторное заключение контракта с Минобороны

Единовременная выплата контрактникам в Ленобласти будет положена и при повторном заключении контракта на военную службу. Соответствующий документ подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает 29 июля пресс-служба прокуратуры Ленобласти.



За гражданами, которые подписывают контракт с Минобороны, будет сохраняться право на получение единовременной денежной выплаты при повторном заключении контракта, если до этого им уже предоставлялась выплата из бюджета Ленинградской области.

С предложением издать такой нормативный акт выступил прокурор Ленобласти Сергей Жуковский. Губернатор региона идею поддержал и подписал соответствующий правовой акт 24 июля, говорится в сообщении ведомства.