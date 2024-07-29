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    Домен Wildberries перерегистрировали на новую компанию. Ранее Кадыров назвал процедуру рейдерским захватом

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    Домен маркетплейса Wildberries.ru теперь принадлежит совместному предприятию компании и группы Russ — ООО «РВБ». На это обратил внимание совладелец и президент торговой сети DNS Дмитрий Алексеев 29 июля.

    Так, на ООО «Вайлдберриз» остались только права на товарные знаки.

    Дмитрий Алексеев отметил, что в доменной записи компания-владелец сайта указана как LLC «RVB», хотя официальное название «РБВ» на английском LLC RWB. «Может, и просто ошибка, а может потенциальная закладка на случай суда или еще чего», — предположил он и призвал «не впадать в конспирологию».

    Неделю назад глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».

    Тогда Татьяна Бакальчук заявила, что «спасать ее ни от кого не нужно», а сделка по реструктуризации Wildberries одобрена и согласована. Также бизнесвумен объявила о разводе с мужем.

    Напомним, что оборот ООО «Вайлдберриз» в 2023 году превысил 2,5 триллиона рублей, собственная выручка — 539 миллиардов рублей, чистая прибыль — 18,9 миллиарда. Выручка ООО «Русс Аутдор», которой сейчас принадлежат 35% от объединенной компании, за прошлый год выросла на 98,3% — до 27,9 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 4,9 миллиарда рублей.

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    Zet29 Июл 2024 в 14:45
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