Дважды отбирал и бросал на землю. Суд арестовал подозреваемого в похищении младенца в Москве

Суд отправил в СИЗО фигуранта дела о похищении младенца на юго-востоке Москвы. Две попытки украсть одного и того же ребенка пресекли очевидцы, оба раза малышка оказывалась на земле и в итоге получила травмы.
Кузьминский районный суд Москвы постановил заключить под стражу до
Как сообщали в столичном ГУ МВД, первая попытка произошла в лесопарковой зоне.
Девочка-подросток позвонила тете, матери младенца. Спустя несколько минут та пришла к ним и взяла малышку на руки. В этот момент злоумышленник вернулся и снова попытался украсть ребенка. Он силой отобрал девочку у матери и бросился наутек. На крики женщины отреагировал проезжавший мимо на велосипеде курьер. Он бросился за похитителем, и тот снова бросил малышку на землю в попытке скрыться. Это похищение и погоня попали на видео.
В результате младенца вместе с матерью госпитализировали со множественными телесными повреждениями. Подозреваемого задержали по горячим следам в лесополосе вблизи МКАД. По предварительным данным, он был пьян.