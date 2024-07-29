Дважды отбирал и бросал на землю. Суд арестовал подозреваемого в похищении младенца в Москве

Суд отправил в СИЗО фигуранта дела о похищении младенца на юго-востоке Москвы. Две попытки украсть одного и того же ребенка пресекли очевидцы, оба раза малышка оказывалась на земле и в итоге получила травмы.



Кузьминский районный суд Москвы постановил заключить под стражу до 24 сентября обвиняемого в похищении ребенка в Ферганском проезде 24 июля , сообщает 29 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Дело в отношении мужчины возбуждено по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).