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    Дважды отбирал и бросал на землю. Суд арестовал подозреваемого в похищении младенца в Москве

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    Фото: ГУ МВД по Москве
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    Суд отправил в СИЗО фигуранта дела о похищении младенца на юго-востоке Москвы. Две попытки украсть одного и того же ребенка пресекли очевидцы, оба раза малышка оказывалась на земле и в итоге получила травмы.

    Кузьминский районный суд Москвы постановил заключить под стражу до 24 сентября обвиняемого в похищении ребенка в Ферганском проезде 24 июля, сообщает 29 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Дело в отношении мужчины возбуждено по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

    Как сообщали в столичном ГУ МВД, первая попытка произошла в лесопарковой зоне. 15-летняя девочка гуляла с 4-месячной двоюродной сестрой в коляске, когда к ним внезапно подбежал мужчина, выхватил ребенка и стал убегать. За ним кинулся неравнодушный прохожий, тогда злоумышленник бросил малышку на землю и скрылся.

    Девочка-подросток позвонила тете, матери младенца. Спустя несколько минут та пришла к ним и взяла малышку на руки. В этот момент злоумышленник вернулся и снова попытался украсть ребенка. Он силой отобрал девочку у матери и бросился наутек. На крики женщины отреагировал проезжавший мимо на велосипеде курьер. Он бросился за похитителем, и тот снова бросил малышку на землю в попытке скрыться. Это похищение и погоня попали на видео.

    В результате младенца вместе с матерью госпитализировали со множественными телесными повреждениями. Подозреваемого задержали по горячим следам в лесополосе вблизи МКАД. По предварительным данным, он был пьян.

    Фото: ГУ МВД по Москве

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