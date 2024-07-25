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    Прохожий отобрал у матери младенца и бросил на землю в Москве

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    Прокуратуры Москвы

    На юго-востоке Москвы мужчина украл младенца на детской площадке, а потом выбросил в попытке скрыться от очевидца. Похищение и погоню сняла камера наблюдения.

    Произошло все 24 июля на детской площадке в Ферганском проезде, сообщает 25 июля пресс-служба столичной прокуратуры. 27-летний злоумышленник увидел на скамейке женщину с грудным ребенком и решил его похитить. Мужчина выхватил у женщины из рук младенца и попытался скрыться, но его стал преследовать очевидец.

    В попытке скрыться и избежать задержания злоумышленник бросил ребенка на землю. Девочка 2024 года рождения получила травмы.

    Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 126, часть 2, пункты «в» и «д» (похищение человека). Привлечение злоумышленника к ответственности поставила на контроль прокуратура Москвы.

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