Прохожий отобрал у матери младенца и бросил на землю в Москве

На юго-востоке Москвы мужчина украл младенца на детской площадке, а потом выбросил в попытке скрыться от очевидца. Похищение и погоню сняла камера наблюдения.

Произошло все 24 июля на детской площадке в Ферганском проезде, сообщает 25 июля пресс-служба столичной прокуратуры. 27-летний злоумышленник увидел на скамейке женщину с грудным ребенком и решил его похитить. Мужчина выхватил у женщины из рук младенца и попытался скрыться, но его стал преследовать очевидец.