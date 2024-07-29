«Получил, на что напросился»: рэпер Obladaet рассказал, что ударил OG Buda в Петербурге

В Петербурге между двумя рэперами — Obaladaet и OG Buda — произошла потасовка. Как утверждает один из артистов, он ударил по лицу своего обидчика. Видео конфликта 29 июля опубликовал у себя в канале OG Buda. После между участниками продолжилась словесная потасовка.

«Я тебя предупредил: первая встреча — я тебе щелкну, что удивился? Ты дал повод, если до сих пор не понял. Много базарил, криво базарил — получил, на что напросился», — пояснил инцидент рэпер Obaladaet.

На видео, которое опубликовал у себя в telegram-канале OG Buda, его машина останавливается, из нее выходит сначала охранник, потом сам артист. За ними останавливается автомобиль, из которого выбегает якобы Obladaet. На кадрах видно, что он успевает ударить OG Buda, после чего в конфликт вмешивается охранник рэпера и молодые люди, приехавшие на одной машине с Obaladaet. Видео обрывается в момент, когда охранник в буквальном смысле своей широкой спиной закрывает OG Buda. Является ли видео постановочным, неизвестно.



«Охранник одним ловким движением остановил трех человек, которые тщательно готовили нападение», — написал в своем telegram-канале OG Buda.

Obladaet утверждает, что был один и никого с собой на потасовку не брал. «Я никого не подсылал, я был один против вас двоих, я не мастер спорта, я не боксер или борец», — уточнил исполнитель.

Поклонники пишут, что OG Buda ранее позволял себе обидные высказывания в адрес Obladaet. 14 июля OG Buda в своем telegam-канале написал, что «Биф с Obladaet набирает жесткие обороты».



«Две недели назад после твоей <...> я сразу предлагал встретиться, прямо в мск, я не люблю эту грязь в инете, я не такой человек, но ты же конфликт сам вывел на публику», — ответил Obladaet.

Исполнитель, обращаясь к OG Buda, также уточнил, что «бифы бифами, но ты перешел границы дозволенного».



Obaladaet, настоящее имя которого Назар Вотяков, — из Иркутска, ему 32 года. С юности участвовал в рэп-баттлах. В 2015 году выпустил свой дебютный альбом Home Run. За эти годы Назар создал пять студийных альбомов, два мини-альбома, один совместный мини-альбом и множество синглов.

