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    Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль, так же «как зашла в Ливию и Карабах»

    2029
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    Турция может войти в Израиль «точно так же, как в Карабах и Ливию», заявил 28 июля Реджеп Тайип Эрдоган и добавил, что «нет причин, по которым нам это не стоит делать». Слова президента Турции приводит Al Ain Türkçe.

    Заявление Эрдогана прозвучало на встрече, состоявшейся в штаб-квартире его партии в провинции Ризе, где обсуждалась политика Израиля в отношении Палестины, а также вопросы оборонной промышленности и внешней политики Турции. Эрдоган описал достигнутые успехи в оборонной отрасли, подчеркнув, насколько далеко продвинулась Турция. «Так же, как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, мы сделаем с ними то же самое», сказал он, подразумевая Израиль.

    Таким образом Эрдоган в очередной раз обозначил готовность любыми средствами поддержать Палестину.

    В ноябре 2023 года парламент Турции продлил на года миссию вооруженных сил республики в Азербайджане, контролирующих прекращение огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта, и мандат на пребывание воинского контингента в Ливии.

    В апреле 2024 года Эрдоган в очередной раз раскритиковал действия Израиля в секторе Газа и сравнил действия Нетаньяху с действиями Гитлера.

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