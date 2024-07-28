Эрдоган заявил, что Турция может войти в Израиль, так же «как зашла в Ливию и Карабах»

Турция может войти в Израиль «точно так же, как в Карабах и Ливию», заявил 28 июля Реджеп Тайип Эрдоган и добавил, что «нет причин, по которым нам это не стоит делать». Слова президента Турции приводит Al Ain Türkçe.



Заявление Эрдогана прозвучало на встрече, состоявшейся в штаб-квартире его партии в провинции Ризе, где обсуждалась политика Израиля в отношении Палестины, а также вопросы оборонной промышленности и внешней политики Турции. Эрдоган описал достигнутые успехи в оборонной отрасли, подчеркнув, насколько далеко продвинулась Турция. «Так же, как мы вошли в Карабах, как мы вошли в Ливию, мы сделаем с ними то же самое», сказал он, подразумевая Израиль.

