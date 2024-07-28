Президент Турции Реджеп Эрдоган дал пощечину ребенку за то, что он не поцеловал ему руку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ударил по щеке ребенка, который не поцеловал ему руку. Об этом 28 июля сообщило турецкое издание Haber 3.

Инцидент произошел в городе Ризе, где глава государства вручал ключи от квартир пострадавшим от землетрясения.





Когда на сцену поднялась семья с двумя сыновьями, младший — мальчик пяти лет — подошел к Эрдогану первым и не поцеловал протянутую ему президентскую руку. Тогда-то глава государства и дал ему легкую пощечину. После подсказок взрослых ребенок все же поцеловал руку и прижался к ней, а его старший брат обнял президента. Затем Эрдоган дал обоим братьям карманных денег.

