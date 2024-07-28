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    Президент Турции Реджеп Эрдоган дал пощечину ребенку за то, что он не поцеловал ему руку

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ударил по щеке ребенка, который не поцеловал ему руку. Об этом 28 июля сообщило турецкое издание Haber 3.

    Инцидент произошел в городе Ризе, где глава государства вручал ключи от квартир пострадавшим от землетрясения.


    Когда на сцену поднялась семья с двумя сыновьями, младший — мальчик пяти лет — подошел к Эрдогану первым и не поцеловал протянутую ему президентскую руку. Тогда-то глава государства и дал ему легкую пощечину. После подсказок взрослых ребенок все же поцеловал руку и прижался к ней, а его старший брат обнял президента. Затем Эрдоган дал обоим братьям карманных денег.

    Solcu Gazete / Dokuz8

    Согласно турецкой традиции, чтобы выразить почтение, младшие дети в семье должны целовать руку старшим и уважаемым членам общества.

    Накануне Эрдоган призвал главу Палестины Махмуда Аббаса извиниться за то, что тот не ответил на приглашение Анкары выступить в парламенте республики параллельно с выступлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе США.

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