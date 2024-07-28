Настоящий петербуржец знает, в чем отличие «Кораблей» от «Корабелки» и почему «Деревяшка» и «Лесопилка» — это одно и тоже. Давайте вместе с проектом «(От)Личный Петербург» проверим, хорошо ли вы знаете местные топонимы. Когда будете выдвигать кандидатов на премию этого года, напишите в поле количество правильных ответов. Если их будет много, мы посчитаем ваш голос за два. Только, чур, не жульничать!
Почему в Форели нет рыбы и где же в Петербурге Балтимор и Подкова?
Где находится местность под названием Форель?
А какая площадь — Ватрушка?
Напомним, что проект «(От)личный Петербург» вместе с читателями «Фонтанки» и Комитетом по туризму Санкт-Петербурга продолжает составлять неформальный путеводитель по городу на Неве для его гостей и жителей. Мы просим читателей назвать места и события, которые достойны получить IV ежегодную премию проекта. Переходите на сайт и предлагайте по одному варианту в каждой номинации. Если у вас есть личная история, связанная с каким-то местом, оставьте ее в комментариях, пришлите в форму обратной связи проекта или на почту guide-spb@fontanka.ru.