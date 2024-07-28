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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Почему в Форели нет рыбы и где же в Петербурге Балтимор и Подкова?

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    Фото: iStock, Fructis
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    Настоящий петербуржец знает, в чем отличие «Кораблей» от «Корабелки» и почему «Деревяшка» и «Лесопилка» — это одно и тоже. Давайте вместе с проектом «(От)Личный Петербург» проверим, хорошо ли вы знаете местные топонимы. Когда будете выдвигать кандидатов на премию этого года, напишите в поле количество правильных ответов. Если их будет много, мы посчитаем ваш голос за два. Только, чур, не жульничать!

    Как жители Ленинграда называли самую благоустроенную часть Калининского района?

    Как назывался квартал, в котором в XVIII веке располагался Измайловский полк?

    Где находится местность под названием Форель?

    Какой дом в Петербурге с момента постройки обзывают Пентагоном?

    Что в Петербурге называли чернильницей?

    А какая площадь — Ватрушка?

    За годы существования Балтийского вокзала к нему прилипло множество народных названий. Как его никогда не называли?

    Имя Надежды Константиновны Крупской в Ленинграде носило множество учреждений. Какое из них до сих пор зовут Крупой?

    В какой «Подкове» собиралась в 1990–2000-х годах неформальная молодежь?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Почему в Форели нет рыбы и где же в Петербурге Балтимор и Подкова?

    Наверное, вы просто недавно приехали в Петербург

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Почему в Форели нет рыбы и где же в Петербурге Балтимор и Подкова?

    Вы предпочитаете официальные названия?

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Почему в Форели нет рыбы и где же в Петербурге Балтимор и Подкова?

    Прекрасный результат! Даже авторы такого не достигли бы

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Почему в Форели нет рыбы и где же в Петербурге Балтимор и Подкова?

    О, вы, наверное, книги о Петербурге пишете или экскурсии водите?

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    Фото: iStock, Fructis

    Напомним, что проект «(От)личный Петербург» вместе с читателями «Фонтанки» и Комитетом по туризму Санкт-Петербурга продолжает составлять неформальный путеводитель по городу на Неве для его гостей и жителей. Мы просим читателей назвать места и события, которые достойны получить IV ежегодную премию проекта. Переходите на сайт и предлагайте по одному варианту в каждой номинации. Если у вас есть личная история, связанная с каким-то местом, оставьте ее в комментариях, пришлите в форму обратной связи проекта или на почту guide-spb@fontanka.ru.

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