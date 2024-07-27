Начальник петербургского ГУ МВД Роман Плугин вернул полиции гладкие подбородки

С 27 июля тысячам полицейских Петербурга и Ленобласти запрещено будет отращивать бороды на службе. Как сообщает 47news, запрет на растительность в районе подбородка касается также сотрудников ГАИ.



По информации портала, соответствующий приказ накануне отдал начальник ГУ МВД генерал-лейтенант Роман Плугин. Отныне регулярно сбривать щетину придется полицейским наружных отрядов (ППСП и ГАИ), оперативникам модный приговор пока не вынесен.



Что касается законности, то в соответствующем приказе МВД прямо прописано: «допускается ношение бороды на усмотрение руководителя субъекта».

