Начальник петербургского ГУ МВД Роман Плугин вернул полиции гладкие подбородки

С 27 июля тысячам полицейских Петербурга и Ленобласти запрещено будет отращивать бороды на службе. Как сообщает 47news, запрет на растительность в районе подбородка касается также сотрудников ГАИ.
По информации портала, соответствующий приказ накануне отдал начальник ГУ МВД генерал-лейтенант Роман Плугин. Отныне регулярно сбривать щетину придется полицейским наружных отрядов (ППСП и ГАИ), оперативникам модный приговор пока не вынесен.
Что касается законности, то в соответствующем приказе МВД прямо прописано: «допускается ношение бороды на усмотрение руководителя субъекта».
Описание внешнего вида сотрудника полиции содержалось в кодексе профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел, которым активно руководствовались до реформы МВД. В нем полицейским не рекомендовалось носить бороды, носить длинные бакенбарды, усы ниже линии губ, ювелирные украшения (кроме обручального кольца).
Сейчас подобные решения принимаются на уровне регионов. К примеру, в Чеченской Республике никому не придет в голову запрещать полицейским отращивать бороду.