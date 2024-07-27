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    Начальник петербургского ГУ МВД Роман Плугин вернул полиции гладкие подбородки

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    С 27 июля тысячам полицейских Петербурга и Ленобласти запрещено будет отращивать бороды на службе. Как сообщает 47news, запрет на растительность в районе подбородка касается также сотрудников ГАИ.

    По информации портала, соответствующий приказ накануне отдал начальник ГУ МВД генерал-лейтенант Роман Плугин. Отныне регулярно сбривать щетину придется полицейским наружных отрядов (ППСП и ГАИ), оперативникам модный приговор пока не вынесен.

    Что касается законности, то в соответствующем приказе МВД прямо прописано: «допускается ношение бороды на усмотрение руководителя субъекта».

    Описание внешнего вида сотрудника полиции содержалось в кодексе профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел, которым активно руководствовались до реформы МВД. В нем полицейским не рекомендовалось носить бороды, носить длинные бакенбарды, усы ниже линии губ, ювелирные украшения (кроме обручального кольца).

    Сейчас подобные решения принимаются на уровне регионов. К примеру, в Чеченской Республике никому не придет в голову запрещать полицейским отращивать бороду.

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