В ЦБ прокомментировали технические сбои в работе сервисов российских банков

Российский финансовый сектор длительное время находится в условиях кибератак, интенсивность которых периодически возрастает. По вопросам противодействия им Банк России непрерывно взаимодействует с финансовыми организациями. Об этом 24 июля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регулятора.
«Центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности Банка России непрерывно взаимодействует с финансовыми организациями по вопросам противодействия компьютерным атакам и применения мер, направленных на повышение защищенности и отказоустойчивости объектов информационной инфраструктуры, в том числе при осуществлении переводов денежных средств», — сообщили в ЦБ.
24 июля ряд крупных российских банков столкнулись со сбоями в работе своих сервисов. Утром петербургские водители застряли на въезде на ЗСД из-за проблем с приемом банковских карт на стороне обслуживающего платежи Газпромбанка. Проблемы устранили примерно в течение часа.
Также сбои наблюдались у ВТБ. В пресс-службе банка связали это со спланированной из-за рубежа DDoS-атакой на российский банковский сектор. «Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров», — цитировало заявление кредитной организации ТАСС.
Вечером в среду читатели «Фонтанки» пожаловались на работу онлайн-сервисов Альфа-банка. В кредитной организации на момент обращения неполадок не выявили. «Ранее из-за технических работ у части клиентов могло временно не получиться войти в приложение и Альфа-Онлайн», — отметили в пресс-службе.
По данным детектора сбоев компании Brand Analytics, 24 июля в разное время пользователи жаловались на неполадки у Газпромбанка, Сбербанка, ВТБ, Т-Банка и Альфа-банка. До этого, как писали СМИ, со сбоями сталкивались клиенты Райффайзенбанка и Россельхозбанка.