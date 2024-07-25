В ЦБ прокомментировали технические сбои в работе сервисов российских банков

Российский финансовый сектор длительное время находится в условиях кибератак, интенсивность которых периодически возрастает. По вопросам противодействия им Банк России непрерывно взаимодействует с финансовыми организациями. Об этом 24 июля сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регулятора.

«Центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности Банка России непрерывно взаимодействует с финансовыми организациями по вопросам противодействия компьютерным атакам и применения мер, направленных на повышение защищенности и отказоустойчивости объектов информационной инфраструктуры, в том числе при осуществлении переводов денежных средств», — сообщили в ЦБ.