Водители застряли на въезде на ЗСД из-за проблем с картами

«Пункт оплаты ЗСД на Благодатной не работает, пробка до горизонта, стоим без движения уже 20 минут », — жалуется читатель «Фонтанки». По данным «Яндекс.Пробок», на въезд действительно скопился затор. Пользователи сервиса отмечают, что невозможно оплатить проезд картой.

Крупная пробка скопилась утром 24 июля возле южного участка Западного скоростного диаметра Петербурга. Из-за технического сбоя некоторые водители не могут въехать на магистраль с Благодатной улицы.

Как пояснили в пресс-службе «Магистрали северной столицы», произошел сбой приема банковских карт на стороне банка. Сейчас оператор ожидает прогноза по восстановлению. При этом оплата транспондером или наличными проходит штатно.

В настоящее время, чтобы минимизировать затруднения в движении, пользователей с картами, которые не могут оплатить наличными, пропускают без оплаты, добавили в МСС.

UPD. По данным на 11:02, работа банковских карт была восстановлена, затруднений нет.