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    Водители застряли на въезде на ЗСД из-за проблем с картами

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    4 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Крупная пробка скопилась утром 24 июля возле южного участка Западного скоростного диаметра Петербурга. Из-за технического сбоя некоторые водители не могут въехать на магистраль с Благодатной улицы.

    «Пункт оплаты ЗСД на Благодатной не работает, пробка до горизонта, стоим без движения уже 20 минут», — жалуется читатель «Фонтанки». По данным «Яндекс.Пробок», на въезд действительно скопился затор. Пользователи сервиса отмечают, что невозможно оплатить проезд картой.

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    Как пояснили в пресс-службе «Магистрали северной столицы», произошел сбой приема банковских карт на стороне банка. Сейчас оператор ожидает прогноза по восстановлению. При этом оплата транспондером или наличными проходит штатно.

    В настоящее время, чтобы минимизировать затруднения в движении, пользователей с картами, которые не могут оплатить наличными, пропускают без оплаты, добавили в МСС.

    UPD. По данным на 11:02, работа банковских карт была восстановлена, затруднений нет.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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