Водители застряли на въезде на ЗСД из-за проблем с картами

Крупная пробка скопилась утром 24 июля возле южного участка Западного скоростного диаметра Петербурга. Из-за технического сбоя некоторые водители не могут въехать на магистраль с Благодатной улицы.
«Пункт оплаты ЗСД на Благодатной не работает, пробка до горизонта, стоим без движения уже
Как пояснили в пресс-службе «Магистрали северной столицы», произошел сбой приема банковских карт на стороне банка. Сейчас оператор ожидает прогноза по восстановлению. При этом оплата транспондером или наличными проходит штатно.
В настоящее время, чтобы минимизировать затруднения в движении, пользователей с картами, которые не могут оплатить наличными, пропускают без оплаты, добавили в МСС.
UPD. По данным на 11:02, работа банковских карт была восстановлена, затруднений нет.