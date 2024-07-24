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    Кикшеринг в Петербурге с начала сезона заблокировал более 29 тысяч аккаунтов нарушителей

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    Сервис аренды электросамокатов Whoosh с начала сезона в Петербурге заблокировал более 29 тысяч аккаунтов нарушителей правил передвижения на средствах индивидуальной мобильности и выписал 5112 штрафов. Об этом 24 июля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании.

    В основном петербуржцев штрафуют за неправильную парковку и пересечение пешеходного перехода без спешивания. Аккаунты пользователей блокируются за поездки вдвоем, передачу управления несовершеннолетним и систематические нарушения любого из правил.

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    По закону соблюдение ПДД пользователями СИМ контролируют сотрудники ГАИ и участковые уполномоченные полиции. Также сами операторы кикшеринга следят за соблюдением правил, перечисленных в договоре оказания услуг. Они соответствуют правилам дорожного движения. Поэтому некоторые нарушители могут получить сразу два штрафа — от компании, у которой взяли в аренду самокат, и от правоохранительных органов.

    Ранее другой оператор кикшеринга, «МТС Юрент», рассказал, что с начала сезона в городе выписал около 25 тысяч штрафов и заблокировал 4,2 тысячи взрослых пользователей. Причины для наказания схожи: в основном это неправильная парковка и неспешивание на переходах, а блокировке пользователи подверглись за серьезные или систематические нарушения.

    Если суммировать эти данные, то с начала сезона в Петербурге две крупнейшие компании выписали нарушителям около 30 тысяч штрафов и заблокировали более 33 тысяч аккаунтов.

    Чтобы сообщить об увиденном нарушении или беспорядке на парковке, горожане могут обратиться в соответствующие сервисы аренды самокатов по электронной почте или в социальных сетях. Также обращение можно отправить через телеграм-бот Ассоциации операторов микромобильности. За этот сезон в него пришло 10 тысяч сообщений.

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    КикшерингНарушение ПДД
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