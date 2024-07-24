Участники шоу «Последний герой» убили и съели выдру на Алтае. Прокуратура начала проверку

Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой начата проверка после того, как участники шоу «Последний герой» на канале ТВ-3 устроили незаконную охоту. По данным СМИ, они убили и съели выдру на Телецком озере.



«Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой скоординирована проверка комитетом по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай по размещенной в СМИ информации», — сообщили на сайте ведомства 24 июля. Результаты проверки станут известны позднее.



Как пишет Ngs.ru со ссылкой на один из выпусков шоу, во время съемок в найденный участниками капкан попала выдра. Один из них добил и разделал животное, после командно тушку приготовили и съели. Произошедшее описала и пресс-служба канала в пострелизе о выпуске, указав, что одна из команд поест жареного мяса.



«Речь идет <…> о мясе выдры, которую поймали в капкан. Где бы еще в жизни им выдалась возможность съесть печень выдры, жаренную на костре?» — приводит пост канала издание.



Продолжение известного шоу «Последний герой» транслируется на телеканале ТВ-3. В новом сезоне звездным участникам противостоит команда зрителей.

