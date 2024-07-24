Канал Fox News опубликовал новое видео покушения на Дональда Трампа во время предвыборного митинга

Телеканал Fox News 24 июля обнародовал новое видео покушения на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. На кадрах подозреваемый в попытке убийства кандидата в президенты целится в очевидцев. До момента его нейтрализации спецслужбами остаются секунды.

Автор ролика Джон Мэлис заявил, что зрители организованного Трампом выступления заметили подозреваемого Томаса Мэтью Крукса еще за две минуты до стрельбы, но не встревожились по этому поводу, посчитав, что он пытался найти место для лучшего обзора на мероприятие.