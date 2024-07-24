Канал Fox News опубликовал новое видео покушения на Дональда Трампа во время предвыборного митинга

Телеканал Fox News 24 июля обнародовал новое видео покушения на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. На кадрах подозреваемый в попытке убийства кандидата в президенты целится в очевидцев. До момента его нейтрализации спецслужбами остаются секунды.
Автор ролика Джон Мэлис заявил, что зрители организованного Трампом выступления заметили подозреваемого Томаса Мэтью Крукса еще за две минуты до стрельбы, но не встревожились по этому поводу, посчитав, что он пытался найти место для лучшего обзора на мероприятие.
Также Мэлис объявил, что у него есть видео с авторегистратора, на котором видно, как Крукс якобы выходит из своего автомобиля в обычной одежде и без каких-то сумок в руках, но эту запись он каналу пока не предоставил.
Покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании во время предвыборного митинга. Кандидата на пост президента ранили в ухо. Один из участников митинга был убит, еще двое получили ранения. Предполагаемого убийцу — 20-летнего Томаса Мэтью Крукса — ликвидировали.
Известно, что стрелявший за несколько часов до покушения использовал дрон, чтобы изучить территорию, где проходила встреча Трампа с избирателями.