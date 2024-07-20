Стрелявший в Трампа использовал дрон для разведки перед покушением

Совершивший покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа за несколько часов до начала мероприятия изучил территорию с помощью дрона. Об этом 19 июля сообщил The Wall Street Journal.



«Томас Мэтью Крукс запустил беспилотник по запрограммированной траектории полета днем 13 июля, чтобы изучить территорию выставочного комплекса Butler Farm Show», — пишет издание со ссылкой на слова чиновников.



Отмечается, что 20-летний стрелок начал изучать комплекс сразу после того, как стало известно о месте проведения митинга, приезжал смотреть площадку. В день мероприятия он несколько раз запускал дрон. Позднее прибор был обнаружен в машине Крукса, также там находились бронежилет, взрывчатка и около ста патронов. Издание подчеркивает, что все это еще раз отмечает «ошеломляющие пробелы в обеспечении безопасности» Трампа. При этом известно, что перед покушением охрана Трампа была усилена собаками-роботами и беспилотниками.