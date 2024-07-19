Трамп теперь официально кандидат в президенты США

На съезде республиканской партии США в Милуоки бывший президент Дональд Трамп заявил, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост и согласен баллотироваться на пост президента.



«Я с гордостью принимаю вашу номинацию», — сказал Трамп (перевод по РИА Новости).



«Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки», — отметил он (перевод по ТАСС).



Сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено стать кандидатом в вице-президенты, он тоже принял номинацию — «скромно и с благодарностью».

