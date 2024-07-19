    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    759мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd87.88eur96.1

    Трамп теперь официально кандидат в президенты США

    1673
    9 комментариев

    На съезде республиканской партии США в Милуоки бывший президент Дональд Трамп заявил, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост и согласен баллотироваться на пост президента.

    «Я с гордостью принимаю вашу номинацию», — сказал Трамп (перевод по РИА Новости).

    «Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки», — отметил он (перевод по ТАСС).

    Сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено стать кандидатом в вице-президенты, он тоже принял номинацию — «скромно и с благодарностью».

    Трамп заявил, что в случае победы сможет восстановить мир. Для этого, по его словам, необходимо избавить страну от «провалившегося и некомпетентного руководства» текущей администрации.

    19 июля он побеседует по телефону с Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на источники.

    Кроме того, Трамп заявил, что в случае переизбрания собирается восстановить отношения с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. «Уверен, он по мне скучает», — заявил бывший президент США.

    Выборы президента США намечены на 5 ноября. Вторые дебаты Байдена и Трампа планируется провести 10 сентября. По данным СМИ, президент США Джо Байден планирует снять свою кандидатуру с президентских выборов в эти выходные — скорее всего, в воскресенье.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТрампДональд ТрампВыборы президента в США
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close