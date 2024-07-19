Трамп теперь официально кандидат в президенты США

На съезде республиканской партии США в Милуоки бывший президент Дональд Трамп заявил, что принимает номинацию конвенции в качестве кандидата на высший государственный пост и согласен баллотироваться на пост президента.
«Я с гордостью принимаю вашу номинацию», — сказал Трамп (перевод по РИА Новости).
«Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки», — отметил он (перевод по ТАСС).
Сенатору Джей-Ди Вэнсу было предложено стать кандидатом в вице-президенты, он тоже принял номинацию — «скромно и с благодарностью».
Трамп заявил, что в случае победы сможет восстановить мир. Для этого, по его словам, необходимо избавить страну от «провалившегося и некомпетентного руководства» текущей администрации.
19 июля он побеседует по телефону с Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Кроме того, Трамп заявил, что в случае переизбрания собирается восстановить отношения с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. «Уверен, он по мне скучает», — заявил бывший президент США.
Выборы президента США намечены на 5 ноября. Вторые дебаты Байдена и Трампа планируется провести 10 сентября. По данным СМИ, президент США Джо Байден планирует снять свою кандидатуру с президентских выборов в эти выходные — скорее всего, в воскресенье.