В Ленинградском зоопарке определились с именем для детеныша ленивца. Финальный выбор был за родителем малыша

В Ленинградском зоопарке определились с именем для детеныша ленивца, появившегося на свет в апреле. О том, что малыш перестал быть безымянным, сообщает паблик городского зоосада в социальной сети.
Конкурс на лучшее имя для новорожденного был объявлен в начале июля: по доброй традиции это было предложено сделать посетителям, но финальный выбор всё равно оказался за главой семейства ленивцев.
Три недели гости зоопарка оставляли комментарии с предложениями разнообразных имён и к 19 июля их насчитывалось уже более 1500 вариантов, среди которых оказалось немало «вкусных» кличек: Кокос, Маффин, Брауни, а также гибриды имён папы и мамы, Совин или Ирсон, имена известных ленивцев-героев мультфильмов, Сида и Блица, и, конечно, Лёня!
Киперы определили шесть лучших вариантов, написали их на дольках яблока и предоставили право окончательного выбора отцу — Ирвину.
Теперь малыша зовут Мокко.
Имя крохе придумала пятилетняя дочь победительницы конкурса — Елены.