В Ленинградском зоопарке определились с именем для детеныша ленивца. Финальный выбор был за родителем малыша

В Ленинградском зоопарке определились с именем для детеныша ленивца, появившегося на свет в апреле. О том, что малыш перестал быть безымянным, сообщает паблик городского зоосада в социальной сети.

Конкурс на лучшее имя для новорожденного был объявлен в начале июля: по доброй традиции это было предложено сделать посетителям, но финальный выбор всё равно оказался за главой семейства ленивцев.