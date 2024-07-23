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    В Ленинградском зоопарке определились с именем для детеныша ленивца. Финальный выбор был за родителем малыша

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    В Ленинградском зоопарке определились с именем для детеныша ленивца, появившегося на свет в апреле. О том, что малыш перестал быть безымянным, сообщает паблик городского зоосада в социальной сети.

    Конкурс на лучшее имя для новорожденного был объявлен в начале июля: по доброй традиции это было предложено сделать посетителям, но финальный выбор всё равно оказался за главой семейства ленивцев.

    Ленинградский зоопарк

    Три недели гости зоопарка оставляли комментарии с предложениями разнообразных имён и к 19 июля их насчитывалось уже более 1500 вариантов, среди которых оказалось немало «вкусных» кличек: Кокос, Маффин, Брауни, а также гибриды имён папы и мамы, Совин или Ирсон, имена известных ленивцев-героев мультфильмов, Сида и Блица, и, конечно, Лёня!

    Киперы определили шесть лучших вариантов, написали их на дольках яблока и предоставили право окончательного выбора отцу — Ирвину.

    Теперь малыша зовут Мокко.

    Имя крохе придумала пятилетняя дочь победительницы конкурса — Елены.

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