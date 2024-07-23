Для пациентов НМИЦ онкологии построят автостоянку. Центр управления парковками получил под нее 2 гектара земли

Автостоянку для пациентов и сотрудников НМИЦ онкологии им. Петрова построят в 2025 году. Об этом 23 июля сообщает Городской центр управления парковками. Под ее строительство выделено 2 гектара земли.

Напомним, вчера «Фонтанка» рассказала о том, что учредитель социального проекта «PRO_Жизнь» Елена Кадушкина отправила обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему с парковкой у НМИЦ онкологии им. Петрова. Четыре года назад представители Городского центра управления парковками Петербурга заявляли об организации автостоянки рядом с НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, ссылаясь на поручение губернатора Петербурга Александра Беглова. Но она до сих пор не появилась, при этом возможности для парковки автомобилей за это время сократились. Обочины дороги и близлежащие дворы забиты машинами, потому что прежде свободные площади превратились в строительную площадку, а в соседнем Безымянном переулке ГИБДД установила знаки «Стоянка запрещена» и эвакуирует автомобили пациентов и сотрудников.