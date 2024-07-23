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    Для пациентов НМИЦ онкологии построят автостоянку. Центр управления парковками получил под нее 2 гектара земли

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    Автостоянку для пациентов и сотрудников НМИЦ онкологии им. Петрова построят в 2025 году. Об этом 23 июля сообщает Городской центр управления парковками. Под ее строительство выделено 2 гектара земли.

    Напомним, вчера «Фонтанка» рассказала о том, что учредитель социального проекта «PRO_Жизнь» Елена Кадушкина отправила обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему с парковкой у НМИЦ онкологии им. Петрова. Четыре года назад представители Городского центра управления парковками Петербурга заявляли об организации автостоянки рядом с НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, ссылаясь на поручение губернатора Петербурга Александра Беглова. Но она до сих пор не появилась, при этом возможности для парковки автомобилей за это время сократились. Обочины дороги и близлежащие дворы забиты машинами, потому что прежде свободные площади превратились в строительную площадку, а в соседнем Безымянном переулке ГИБДД установила знаки «Стоянка запрещена» и эвакуирует автомобили пациентов и сотрудников.

    23 июля Городской центр управления парковками — учреждение, подведомственное комитету по транспорту, — сообщил, что получил в постоянное пользование земельный участок площадью 20 000 кв. м «для строительства автостоянки вблизи медицинских учреждений в поселке Песочный». По предварительным данным, она будет вмещать порядка 500 автомобилей, а в эксплуатацию ее обещают ввести к концу 2025 года. За это время необходимо провести конкурс по определению подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ, выполнить их и получить все согласования. Затем будет объявлен конкурс на строительно-монтажные работы.

    О необходимости строительства стоянки у НМИЦ онкологии им. Петрова заговорили в 2020 году. Предполагалось, что под нее будет отведена часть лесополосы на Ленинградской улице напротив центра. Однако против вырубки деревьев выступили жители соседних дач и коттеджных поселков.

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