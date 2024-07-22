Ни пройти ни проехать. Обещанной парковки у НМИЦ онкологии нет, пациенты жалуются Путину

Сотрудники и пациенты онкологических учреждений в Песочном паркуются в радиусе нескольких километров от клиник, в которых лечатся. Близлежащие дворы, обочины дорог забиты автомобилями. Обещанной городскими властями парковки сотрудники НМИЦ онкологии ждут уже четыре года. 22 июля учредитель социального проекта «PRO_Жизнь» Елена Кадушкина написала об этом в письме президенту РФ Владимиру Путину.
Онкологический кластер, расположенный в Песочном, — не самая удобная локация для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Для тех, кто лечится амбулаторно в дневном стационаре, посещает клиники для наблюдения или, например, лучевой терапии, поездка в общественном транспорте — тяжелое испытание, а на такси, как говорится, не наездишься. «Многие пациенты приезжают туда на своем автомобиле либо на автомобиле своих друзей и родственников, которые помогают им пережить этот непростой период. Подавляющее число из них обращают внимание на огромные проблемы с парковкой, которые с каждым годом усугубляются», — пишет Елена Кадушкина.
По ее словам, еще 4 года назад представители Городского центра управления парковками Петербурга заявляли об организации парковки рядом с НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, ссылаясь на поручение губернатора Александра Беглова. Но мало того, что новая автостоянка так и не появилась, возможности для парковки еще больше сократились: началось строительство новых корпусов НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова и Онкологического центра им. Н. П. Напалкова. А ГАИ установила еще и знаки «Стоянка запрещена» в Безымянном переулке (переулок, параллельный Ленинградской улице, за НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова) и эвакуирует автомобили пациентов и сотрудников.
На совещании в Законодательном собрании в 2023 году представители НМИЦ онкологии предлагали решение проблемы за счет увеличения ширины обочины дороги, расширения имеющихся стоянок, организации дополнительной стоянки на 550 мест, чтобы не ухудшалась дорожно-транспортная ситуация. А это очевидная перспектива, если учесть, что нынешняя среднесуточная посещаемость Центра им. Петрова более 2300 человек вырастет с окончанием строительства нового корпуса до 3370.
Напомним, еще в 2020 году предполагалось, что под автостоянку будет отведена часть лесополосы на Ленинградской улице напротив НМИЦ. Но это вызвало недовольство жителей соседних дач и коттеджных поселков.