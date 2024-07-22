Ни пройти ни проехать. Обещанной парковки у НМИЦ онкологии нет, пациенты жалуются Путину

Сотрудники и пациенты онкологических учреждений в Песочном паркуются в радиусе нескольких километров от клиник, в которых лечатся. Близлежащие дворы, обочины дорог забиты автомобилями. Обещанной городскими властями парковки сотрудники НМИЦ онкологии ждут уже четыре года. 22 июля учредитель социального проекта «PRO_Жизнь» Елена Кадушкина написала об этом в письме президенту РФ Владимиру Путину.



Онкологический кластер, расположенный в Песочном, — не самая удобная локация для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Для тех, кто лечится амбулаторно в дневном стационаре, посещает клиники для наблюдения или, например, лучевой терапии, поездка в общественном транспорте — тяжелое испытание, а на такси, как говорится, не наездишься. «Многие пациенты приезжают туда на своем автомобиле либо на автомобиле своих друзей и родственников, которые помогают им пережить этот непростой период. Подавляющее число из них обращают внимание на огромные проблемы с парковкой, которые с каждым годом усугубляются», — пишет Елена Кадушкина.