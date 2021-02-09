Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ради парковки из перечня ЗНОП исключаются 2,83 га соснового сквера, для 600 машино-мест асфальтируют 1,9 га. Найти альтернативные участки в Смольном «юридически» не могут: с одной стороны подпирает Минобороны, с другой — мираж ещё одного, крытого, паркинга, который не построить уже 9 лет.

«Этот же лес искусственный, он был посажен, когда был построен институт. У меня никогда не было никаких сомнений по поводу того, что лес не тронут, потому что когда-то это была санитарная зона института. Сосновый лес как раз отгораживал институт от железной дороги, садоводства и всего остального. Сажали этот лес студенты Лесотехнической академии — я всё это знаю, потому что у меня дед здесь был в первом правлении и был одним из первых председателей садоводства "Гипроникель"», — рассказывает один из местных жителей Кирилл Богданов.



Более 60 гектаров в восточной части Песочного занимает так называемый онкокластер, который формировался здесь с середины прошлого века. Друг к другу в виде квадрата с вырезанным углом «прилеплены» три учреждения. На Ленинградской, 68, расположен федеральный НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова ; восточнее, по адресу 68А, — Петербургский онкоцентр; чуть севернее, на Ленинградской, 70, — Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. академика А. М. Гранова . Хотя центры ежедневно посещают тысячи пациентов, мест, где можно оставить личный автотранспорт, практически нет. Западнее НМИЦ им. Петрова расположена едва ли не единственная в округе доступная парковка — её хватает только на пару десятков автомобилей. Есть надел площадью 0,2 га у научного центра им. Гранова — но туда не всех пускает шлагбаум.

Машинами вечно забиты обочины, автомобили регулярно незаконно паркуются в сосновом сквере через дорогу от НМИЦ им. Петрова . Лесополоса внесена в перечень ЗНОП городского значения, и ко всему прочему имеет конкретную функцию — отделяет садоводство «Гипроникель» от дороги, а сам центр — от частных домов и железнодорожных путей. Каждому припаркованному в ней автомобилю по городским законам полагается штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. О новой моде на легализацию незаконного асфальта в парках и скверах «Фонтанка» уже подробно рассказывала: она вписана в поправки к закону о зеленых насаждениях, которые сейчас рассматривают депутаты Заксобрания. Сосен в Песочном первоначальная версия законопроекта не коснулась. Но 15 января рабочая группа по инвентаризации «зелёнки» всё же решила исключить сквер площадью 2,83 га из перечня ЗНОП городского значения — через два дня после того, как Курортный район с объездом посетил губернатор Александр Беглов.



Градоначальник тогда озвучил план действий по улучшению транспортной ситуации в Песочном: реконструкция светофора, обустройство тротуаров, расширение проездов и — отдельная парковка, сразу на 600 машино-мест. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры уточнили: речь идет о 1,9 га, к 2022–2023 годам их заасфальтируют в сквере напротив здания по адресу: Ленинградская улица, 68.

Сквер б/н на Ленинградской ул. у дома 85 Поделиться Поделиться







К выбору именно этого места есть как минимум два вопроса. Если проблема с наплывом автомобилей и решится, то весьма однобоко. «Фонтанка» ногами замерила расстояние от участка до трёх медучреждений, в которые ежедневно приезжают пациенты из Петербурга и Ленобласти. До основного входа в Петербургский онкоцентр посетителю в лучшем случае придётся пройти 400 метров, дополнительный вход отдалён на все 800–900. Большая часть посетителей — около тысячи человек ежедневно — пользуются первым, это те, кто приходит на химиотерапию в дневной стационар и на госпитализацию в круглосуточный. Но через дальний вход в онкоцентр попадают ещё около 230 человек в сутки — среди них люди, которые приезжают на лучевую терапию. До научного центра им. Гранова от парковки нужно будет шагать минимум 900 метров. Повезло только НМИЦ онкологии им. Петрова — он от сквера через дорогу. Зато в число счастливчиков попал ещё застройщик «СПб Реновация». В ноябре буквально в 50 метрах от запланированной парковки он сдал первую очередь ЖК «Живи! В Курортном» на 1 514 квартир в рамках программы развития застроенных территорий и расселения старых домов.



В НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова подтвердили: решить проблему с нехваткой мест для машин просили давно, предоставляли властям письма и жалобы пациентов. Но подчеркнули: какого-то конкретного места под асфальт не выбирали. Хотя отметили: альтернативных вариантов могло и в самом деле не быть. По крайней мере последний свободный клочок на их территории сейчас застраивается новым корпусом.

В «СПб Реновации» ожидаемо сообщили: к парковке компания не имеет никакого отношения. «Это в компетенции городских властей», — добавили в пресс-службе.

Жители Песочного за выходные собрали больше 60 подписей под обращением к депутатам и администрации Курортного района — они призывают выбирать места для асфальта с учётом их мнения. «Парковка-то нужна, и спорить с этим глупо. Потому что действительно все обочины заставлены автомобилями. Но я здесь давно живу и пересчитываю количество машин, которое здесь паркуется, — оно не превышает 200. А там всё-таки на 600», — удивляется Богданов.

У местных жителей готово несколько альтернативных вариантов. Один на карте нашёл активист «Земского собрания посёлка Песочный» Дмитрий Начинкин. На кадастровой карте есть неучтённый надел лесополосы вдоль северной границы территории НМИЦ им. Петрова — там нет ни садоводств, ни ЗНОПов, а сама земля служит сердцевиной пересечения всех трёх медучреждений. Но власти такую идею признали нежизнеспособной — по их данным, эта территория отнесена к лесным кварталам Морозовского лесничества Минобороны России. Как пояснил депутат ЗакСа Александр Ходосок, лесничество находится на федеральной земле, а налаженного механизма перевода её в региональную не существует. Неясным, правда, остаётся, почему эта информация не отображается на кадастровой карте — если верить данным Росреестра, огромные площади земель «для спецнадобности» расположены только с внешней стороны онкокластера. В том месте, где предлагают устроить парковку, земля на картах не разграничена вообще.



Богданов обращает внимание на другую деталь. В лесу, которому прописали вырубку, уже есть два «лысых» участка. Один из них, площадью 0,8 га, судя по картам РГИС, прошел учёт в 2007-м и даже сдавался в аренду под гаражи или автостоянку. На втором, в 0,14 га, находится заброшенная водонапорная башня. «В этом лесу фактически есть две площадки, и в принципе, если их привести в порядок, сделать цивилизованную парковку, то этих двух площадок должно быть достаточно для обеспечения текущих нужд онкологического кластера», — предполагает житель Песочного. По его мнению, рассредоточить машино-места в нескольких точках было бы удобнее, чем концентрировать их в одной.

В КРТИ, объясняя приговор скверу, заявили, что иные свободные от прав третьих лиц участки необходимой площади в районе онкоцентра отсутствуют. На вопрос об удалённости парковки от некоторых учреждений ответили: на территории восточнее дороги, ведущей от Ленинградской улицы к научному центру Гранова (через дорогу от Петербургского онкоцентра), комитет по строительству планирует создание многоуровнего паркинга. В адресной инвестиционной программе такой пункт действительно значится со сроком окончания проектно-изыскательских работ в 2022 году. Начаты они, правда, в 2012-м.



Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»