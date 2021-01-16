автор фото Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Первоначальные поправки к закону о зеленых насаждениях общего пользования вызвали недоумение у вовлеченных в тему петербуржцев. Среди них — жители МО «Малая Охта». Сквер западнее дома № 13 по Новочеркасскому проспекту предлагают незначительно изменить в площади — из 4,4 тыс. кв. м вырезают 139. Но ненужная территория пришлась как раз на парковку, которая несколько лет назад незаконно появилась на месте газона.

Красногвардейский районный суд еще в мае 2019 года обязал местную администрацию «Малой Охты» восстановить на участке нарушенное благоустройство. Тогда с иском обратился природоохранный прокурор: в сквере обнаружились 237 кв. м поврежденного газона. Парковку построили самовольно: ГАТИ не выдавала ордер, комитет по благоустройству — порубочный лист, администрация Красногвардейского района работы не согласовывала. Комблаг в роли третьего лица претензии прокурора поддержал — суд потребовал восстановить газон и первоначальную планировку территории. Обращение в апелляцию ответчикам не помогло, исполнительный лист выдан в марте 2020 года.



сквер без названия западнее д. 13 по Новочеркасскому пр. Фото: карта Центра экспертиз «Эком»

Парковка до сих пор на месте. «Жители самостоятельно сделали благоустройство. Мы отписались о том, что по инициативе жителей подана поправка в изменение корректировки границ ЗНОП, — объяснил глава администрации МО «Малая Охта» Кирилл Бобков в разговоре с «Фонтанкой». — В рамках самого рассмотрения судом основной вопрос был, что жители сделали благоустройство, заходя на территорию ЗНОП». Он отметил, что если границу все-таки подвинут, асфальт окажется на землях общего пользования — то есть станет законным. Такие прогнозы действительно вызвали в местных сообществах в социальных сетях и положительные комментарии. «А я считаю, что отлично получилось, и я не бот! Живу в этом доме, и видел из окна, какой страшный газон там был! Теперь хоть скорая помощь может подъехать нормально, об этом не думали!!!!! Раньше из-за припаркованных машин подъехать не могла!!!!» — написал пользователь Максим.

Поправки к закону о ЗНОП в декабре в первом чтении приняли депутаты Законодательного собрания Петербурга. Их готовили после инвентаризации объектов, проведенной в 2018 и 2019 годах по итогам рассмотрения 2 тысяч заявок. В общих чертах законопроект предполагает уменьшить количество объектов городского значения за счет перевода в местное значение — их число сократится с 2074 до 1962, а площадь уменьшится на 198,3 га. Количество местных, соответственно, вырастет. Парламентарии критиковали корректировку закона за «обмен» больших территорий зеленых насаждений на мелкие внутриквартальные и придомовые участки, хотя спикер ЗакСа Вячеслав Макаров констатировал, что площадь ЗНОП в целом увеличится на 80 га.



Сквер на Новочеркасском проспекте — не единственный, чью площадь хотят уменьшить за счет асфальта. Поправки в их первоначальном виде предполагают и легализацию стихийной парковки на 2-м участке Муринского парка: из него планируют вырезать около 7,3 тыс. «квадратов» асфальта напротив дома № 110 по проспекту Луначарского. Активисты движения «Красивый Петербург» еще в 2018-м году направляли в Смольный обращения по поводу ее незаконности. «Там было два участка. Первый участок был выделен из ЗНОП, а второй был незаконно занимаемым», — вспомнил лидер движения Красимир Врански. По его словам, забор со второй стоянки удалось убрать еще тогда, но позже на территории снова стали замечать машины. В мае фотографии автомобилей опубликовало сообщество «Общественный совет Калининского района». «А я думал, это специальное место для парковки. 3 года паркуюсь в том месте, когда тренироваться приезжаю на трассу, — признался пользователь Адик. — Поставьте ограждения от машин и будет вам счастье».

Еще 1,2 тыс. «квадратов» асфальта вырезают из Изотовского сквера в Приморском районе — въезду автомобилей туда сейчас мешает бетонный блок, легализуется гектар стоянки в центре Полежаевского парка. Почти 4 тысячи кв. м, вероятно, лишится сквер на Пулковском шоссе, 15, к. 2, который жители соседнего дома давно приспособили под автостоянку. Около 5,2 га может потерять колпинский сквер на Октябрьской улице, 83, до Комсомольского канала — примерно половину вырезаемого участка сейчас занимает парковка у ТРК «Ока», с ней за пределы ЗНОП выйдут приличные куски газона. У расположенного неподалеку торгового центра на бульваре Трудящихся, 12, тоже могут убрать 4 тыс. кв. м из сквера ради автомобилей.



сквер без названия между бульв. Трудящихся и ул. Веры Слуцкой в Колпино Фото: карта Центра экспертиз «Эком» Изотовский сквер между пр. Авиаконструкторов и Нижне-Каменской ул. Фото: карта Центра экспертиз «Эком» Изотовский сквер между пр. Авиаконструкторов и Нижне-Каменской ул. Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Муринский парк (участок 2) от Гражданского пр. до ул. Руставели Фото: карта Центра экспертиз «Эком» Муринский парк (участок 2) от Гражданского пр. до ул. Руставели Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» сквер без названия на Октябрьской ул от д.83 до Комсомольского кан. в Колпино Фото: карта Центра экспертиз «Эком» Полежаевский парк Фото: карта Центра экспертиз «Эком» сквер без названия на Пулковском шоссе, д.15, корп.2 Фото: карта Центра экспертиз «Эком» сквер без названия на Пулковском шоссе, д.15, корп.2 Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

В комблаге признали: территорию скверов и парков действительно уменьшают из-за автовладельцев. Как пояснили в ведомстве, из объектов местного значения асфальт, как правило, убирают, чтобы муниципалы могли устроить на них пространство для парковок. «В отношении ЗНОП городского значения в основном осуществляется исключение пожарных проездов, расположенных на территории ЗНОП. В отдельных случаях исключается территория в случае большой социальной потребности в организации подъездов и парковочных мест к социальным объектам», — добавили в ведомстве.

За парковку на территории ЗНОП по петербургским законам любому автомобилисту грозят штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей — вне зависимости от того, заехали ли колеса на газон или асфальт. Однако решать проблему постоянных правонарушений жителями, по мнению главы центра экспертиз «ЭКОМ» и эксперта комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам ЗакСа Александра Карпова, можно было бы другими способами. «Даже если парковки не стихийные, а земельные участки когда-то были выделены для сдачи в аренду, все равно есть воля законодателя, который сказал: здесь должен быть ЗНОП, — отметил эксперт. — Найти решение несложно: знаки поставить. Но для этого нужно просто дать право установки знаков комитету по благоустройству». По его словам, комиссия по горхозу сейчас разрабатывает законопроект, призванный наделить полномочиями по установке таких знаков муниципалов.



К первому чтению Центр экспертиз «ЭКОМ» подготовил карту в соответствии с первоначальным видом законопроекта. С помощью неё можно посмотреть все изменения в ЗНОПах в удобном формате.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»

