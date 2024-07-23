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    «Отказался от призыва — лишаешься гражданства»: Бастрыкин потребовал ставить на воинский учет мигрантов, получивших гражданство РФ

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    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 23 июля провел совещание по вопросам противодействия миграционной преступности: об этом сообщает сайт ведомства.

    Одной из ключевых тем стала постановка на воинский учет «натурализованных граждан РФ»: сотрудникам следственных подразделений СК РФ, по заявлению главы Следкома, необходимо принимать «активное участие в рейдах с целью постановки на воинский учет лиц, уклонившихся от явки в военкомат».

    «Отказался от призыва — лишаешься гражданства», — заявил Бастрыкин, отметив важность того, что приезжие приобретают не только права, но и обязанности граждан России.

    Криминогенную ситуацию в миграционной сфере глава СК назвал «тревожной по всей стране»: при некотором снижении уровня преступности мигрантов опасность совершаемых ими злодеяний высока. В 2023 году иностранцами совершена 21 тысяча преступлений (на 6% ниже показателя 2022 года), но на 11% увеличилось число тяжких деяний, совершенных приезжими (с 3 961 до 4 385), втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России: с 1 787 до 6 082 деяний, и продолжает расти число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов.

    За первую половину 2024 года объем уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, на треть превысил аналогичный показатель прошлого года. За тот же период было возбуждено 109 уголовных дел о совершении должностными лицами преступлений в сфере миграционных отношений, что в два с половиной раза больше, чем за первые 6 месяцев 2023 года.

    Ранее СК сообщил, что число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами в РФ в 2024 году, выросло на 55%.

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    Александр БастрыкинСКВоинский учетМигрантыСовещаниеМиграционная преступность
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