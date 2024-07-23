«Отказался от призыва — лишаешься гражданства»: Бастрыкин потребовал ставить на воинский учет мигрантов, получивших гражданство РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 23 июля провел совещание по вопросам противодействия миграционной преступности: об этом сообщает сайт ведомства.



Одной из ключевых тем стала постановка на воинский учет «натурализованных граждан РФ»: сотрудникам следственных подразделений СК РФ, по заявлению главы Следкома, необходимо принимать «активное участие в рейдах с целью постановки на воинский учет лиц, уклонившихся от явки в военкомат».

«Отказался от призыва — лишаешься гражданства», — заявил Бастрыкин, отметив важность того, что приезжие приобретают не только права, но и обязанности граждан России.