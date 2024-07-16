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    СК: число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами в РФ в 2024 году, выросло на 55%

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    3 комментария

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 16 июля провел совещание по результатам работы территориальных следственных органов за первое полугодие 2024 года. В ходе совещания обсуждались результаты работы по расследованию преступлений в миграционной сфере.

    Так, по данным СК, лишь за первые шесть месяцев текущего года:

    — на 5% выросло число изнасилований, совершенных приезжими;

    — на 25% увеличилось количество развратных действий, совершенных мигрантами в отношении детей и

    — на 55% выросло количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами.

    Такие деяния «вызывают волну общественного возмущения и социальную напряженность», отметили в ведомстве.

    По словам главы СК, «это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса», а сама проблема преступности приезжих тесно связана со злоупотреблениями, допускаемыми сотрудниками контролирующих структур, и предпринимателями, «активно привлекающими иностранную рабочую силу».

    Ранее, выступая на ПМЮФ, Бастрыкин заявил, что в России нет миграционной политики.

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    СКМиграционная политикаАлександр БастрыкинПреступленияЭкстремизм
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    Комментарии 3

    мухомор16 Июл 2024 в 16:39
    Сколько вывозных поездов сформировано?
    +1−0
    Петренков Эдуард16 Июл 2024 в 16:39
    Почему не пишут итоговые цифры?
    Сколько теперь за ними изнасилований? 75%
    +0−0
    Панкихой16 Июл 2024 в 16:37
    А вы думали, что они сюда деньги едут зарабатывать? )))
    +3−0
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