СК: число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами в РФ в 2024 году, выросло на 55%

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 16 июля провел совещание по результатам работы территориальных следственных органов за первое полугодие 2024 года. В ходе совещания обсуждались результаты работы по расследованию преступлений в миграционной сфере.
Так, по данным СК, лишь за первые шесть месяцев текущего года:
— на 5% выросло число изнасилований, совершенных приезжими;
— на 25% увеличилось количество развратных действий, совершенных мигрантами в отношении детей и
— на 55% выросло количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами.
Такие деяния «вызывают волну общественного возмущения и социальную напряженность», отметили в ведомстве.
По словам главы СК, «это требует пристального внимания со стороны правоохранительного корпуса», а сама проблема преступности приезжих тесно связана со злоупотреблениями, допускаемыми сотрудниками контролирующих структур, и предпринимателями, «активно привлекающими иностранную рабочую силу».
Ранее, выступая на ПМЮФ, Бастрыкин заявил, что в России нет миграционной политики.