СК: число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами в РФ в 2024 году, выросло на 55%

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 16 июля провел совещание по результатам работы территориальных следственных органов за первое полугодие 2024 года. В ходе совещания обсуждались результаты работы по расследованию преступлений в миграционной сфере.



Так, по данным СК, лишь за первые шесть месяцев текущего года:

— на 5% выросло число изнасилований, совершенных приезжими;

— на 25% увеличилось количество развратных действий, совершенных мигрантами в отношении детей и

— на 55% выросло количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами.