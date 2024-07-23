Депутаты ГД во втором и третьем чтении приняли закон о миграционном режиме высылки иностранцев из России

На пленарном заседании во втором и третьем чтении депутаты Госдумы приняли законопроект о введении миграционного режима высылки иностранцев из России. Поправки хотят внести в Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», пишет 23 июля ТАСС.



Концепция законопроекта выглядит так: режим высылки предлагают вводить для иностранцев, которые нарушают срок пребывания в России, просрочили свои миграционные документы или совершили правонарушение. Мигрантов будут вносить в реестр государственного контроля. Доступ к реестру будет предоставляться как органам государственной власти, так и юридическим и физическим лицам.



После введения режима высылки иностранец не сможет купить в России недвижимость или автомобиль. Также будет невозможно взять кредит, водить машину и свободно перемещаться по России. Кроме того, нельзя будет тратить более 30 тысяч рублей с банковского счета. Открывать новый счет также запрещено. Исходя из поправок, если иностранец или человек без гражданства захочет вступить в брак, ЗАГС обязан проверить, находится ли он в этом реестре. Кроме того, силовики смогут проникать в помещение, где находится иностранец в режиме высылки, несмотря на его сопротивление.



«Необходим жесткий контроль в сфере миграции: те, кто не соблюдает российские законы, кто утратил право на легальное пребывание в России, не должны находиться в нашей стране. Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы или которые совершили правонарушение», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.