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    Депутаты ГД во втором и третьем чтении приняли закон о миграционном режиме высылки иностранцев из России

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    На пленарном заседании во втором и третьем чтении депутаты Госдумы приняли законопроект о введении миграционного режима высылки иностранцев из России. Поправки хотят внести в Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», пишет 23 июля ТАСС.

    Концепция законопроекта выглядит так: режим высылки предлагают вводить для иностранцев, которые нарушают срок пребывания в России, просрочили свои миграционные документы или совершили правонарушение. Мигрантов будут вносить в реестр государственного контроля. Доступ к реестру будет предоставляться как органам государственной власти, так и юридическим и физическим лицам.

    После введения режима высылки иностранец не сможет купить в России недвижимость или автомобиль. Также будет невозможно взять кредит, водить машину и свободно перемещаться по России. Кроме того, нельзя будет тратить более 30 тысяч рублей с банковского счета. Открывать новый счет также запрещено. Исходя из поправок, если иностранец или человек без гражданства захочет вступить в брак, ЗАГС обязан проверить, находится ли он в этом реестре. Кроме того, силовики смогут проникать в помещение, где находится иностранец в режиме высылки, несмотря на его сопротивление.

    «Необходим жесткий контроль в сфере миграции: те, кто не соблюдает российские законы, кто утратил право на легальное пребывание в России, не должны находиться в нашей стране. Новый режим высылки будет действовать в отношении тех мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы или которые совершили правонарушение», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Также 23 июля депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли проект о праве полиции принимать решение о выдворении иностранцев. Как сказано в пояснительной записке, сейчас в законодательстве России «содержится два дублирующих друг друга института удаления иностранных граждан с территории Российской Федерации». Так, полиция составляет протоколы, по которым решение о выдворении принимает суд. По новым поправкам предполагается «сосредоточение полномочий по их высылке (иностранцев) у органов внутренних дел».

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    ГосдумаВячеслав ВолодинРежим высылки для мигрантов
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