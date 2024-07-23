«Исключение заканчивается»: запрет на экспорт бензина из России вновь будет действовать с 1 августа

Ограничение на экспорт бензина из России, снятое в июле, вновь будет введено с 1 августа, а продление запрета на сентябрь-октябрь в настоящий момент обсуждается правительством. Об этом 23 июля сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака.
Зампред правительства напомнил, что эмбарго принято до 1 сентября.
«Сейчас сделано исключение на июль месяц. С 1 августа исключение заканчивается», — сообщил он и добавил, что восстанавливается «автоматический запрет на экспорт нефтепродуктов, бензинов».
Министерство энергетики, между тем, по его словам, уже предложило ограничить экспорт бензина и нефтепродуктов из РФ на сентябрь и октябрь — сейчас кабмин рассматривает такие предложения, исходя из баланса спроса и предложения и обеспечения внутреннего рынка.
«Если мы будем видеть, что на сентябрь-октябрь потребуется запрет поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято», — отметил Новак.
Напомним, в конце февраля правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа. Ограничения объяснили необходимостью поддержания стабильности на топливном рынке из-за повышения спроса.