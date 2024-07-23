«Исключение заканчивается»: запрет на экспорт бензина из России вновь будет действовать с 1 августа

Ограничение на экспорт бензина из России, снятое в июле, вновь будет введено с 1 августа, а продление запрета на сентябрь-октябрь в настоящий момент обсуждается правительством. Об этом 23 июля сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака.



Зампред правительства напомнил, что эмбарго принято до 1 сентября.

«Сейчас сделано исключение на июль месяц. С 1 августа исключение заканчивается», — сообщил он и добавил, что восстанавливается «автоматический запрет на экспорт нефтепродуктов, бензинов».

