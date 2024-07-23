    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-в

    762мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.78eur95.76

    Петербуржцев предупреждают о проблемах с оплатой парковки

    1056
    3 комментария

    В Петербурге 23 июля наблюдаются проблемы с оплатой парковочных сессий через приложение. Сервис чинят, а водителям пока напоминают об альтернативных вариантах.

    О периодических технических сбоях во вторник днем сообщают в телеграм-канале СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Они возможны при оплате парковки через приложение «Парковки Санкт-Петербурга» при помощи банковских карт.

    В настоящее время ведутся работы по восстановлению бесперебойной работы этого способа оплаты. Как еще возможно оплатить парковку в Петербурге, можно узнать на сайте центра управления парковками и портале «Парковки Санкт-Петербурга».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПлатная парковка
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close