Петербуржцев предупреждают о проблемах с оплатой парковки

В Петербурге 23 июля наблюдаются проблемы с оплатой парковочных сессий через приложение. Сервис чинят, а водителям пока напоминают об альтернативных вариантах.



О периодических технических сбоях во вторник днем сообщают в телеграм-канале СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Они возможны при оплате парковки через приложение «Парковки Санкт-Петербурга» при помощи банковских карт.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению бесперебойной работы этого способа оплаты. Как еще возможно оплатить парковку в Петербурге, можно узнать на сайте центра управления парковками и портале «Парковки Санкт-Петербурга».