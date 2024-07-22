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    Во время последнего в году низкого полнолуния огромное ночное светило поднялось над Лахта Центром. Взгляните на эти кадры

    1999
    2 комментария

    В северной столице ночью с 21 на 22 июля камеры засняли последнее в текущем году низкое прохождение ночного светила вдоль линии южного горизонта. Все последующие полнолуния будут подниматься выше и выше, вплоть до самого дня зимнего солнцестояния.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    Особенно впечатляющие кадры запечатлели камеры Лахта Центра: гигантская кукурузная луна как будто проплывает за небоскребом в Приморском районе Петербурга и на мгновение будто превращается в исполинский фонарь, украшающий здание.

    Седьмое полнолуние года совпало с празднованием Международного дня Луны, который отмечается 20 июля. «Кукурузной луной», как сообщает телеграм-канал Лахта Центра, июльское полнолуние называли индейцы чероки. В Старом Свете оно именовалось Сенокосным или Медовым.

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