Подставила отца? В Шушарах полиция устроила погоню со стрельбой за девушкой из Дагестана

Гости из Дагестана попытались уйти от полицейских под Петербургом на чужом каршеринге — их удалось остановить только с помощью табельного оружия. Об этом 21 июля стало известно «Фонтанке».

В ночь на 21 июля наряд полиции остановил автомобиль Chery Tiggo 7 Pro для рядовой проверки документов. За рулем каршеринга оказалась 29-летняя уроженка Дагестана, которая, предположительно, после просьбы правоохранителя показать аккаунт попыталась скрыться. Полицейские бросились в погоню, однако останавливаться девушка не планировала.