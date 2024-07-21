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    Подставила отца? В Шушарах полиция устроила погоню со стрельбой за девушкой из Дагестана

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    Гости из Дагестана попытались уйти от полицейских под Петербургом на чужом каршеринге — их удалось остановить только с помощью табельного оружия. Об этом 21 июля стало известно «Фонтанке».

    В ночь на 21 июля наряд полиции остановил автомобиль Chery Tiggo 7 Pro для рядовой проверки документов. За рулем каршеринга оказалась 29-летняя уроженка Дагестана, которая, предположительно, после просьбы правоохранителя показать аккаунт попыталась скрыться. Полицейские бросились в погоню, однако останавливаться девушка не планировала.

    По предварительным данным, один из полицейских совершил один предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колесам. Пуля пришлась на левое заднее колесо, в итоге водитель не справилась с управлением и улетела в кювет на Колпинском шоссе.

    В 38-ю горбольницу с тупой травмой живота доставили 20-летнюю уроженку Дагестана, которая в момент аварии находилась на пассажирском сиденье каршеринга.

    Оказалось, девушка управляла авто под аккаунтом своего отца.

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