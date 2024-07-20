Голос в трубке привёл к военкоматам в Петербурге двух жертв мошенников за день

Пока обманутый мошенниками пенсионер зажигал на пороге одного военкомата в Петербурге, на стене другого писали крамольное. С краской к зданию отправили девушку, которую почти месяц держали под телефонным «гипнозом».
Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, сообщение об исписанной стене военного комиссариата на набережной Фонтанки, 90, поступило в полицию накануне днём. На здании оставили лозунг, призывающий к миру. Полицейским указали на женский след и попросили привлечь за художества к ответственности.
Поиски не затянулись. В субботу в отделе полиции Адмиралтейского района приняли заявление о мошенничестве от 30-летней петербурженки. Она была уверена, что с 25 июня общается с полицией, а точнее — с оперуполномоченным Морозовым. Так отрекомендовался ей мужчина, после звонков которого петербурженка взяла кредит в размере 300 тысяч рублей и перевела деньги на незнакомый счёт. Дальше, как и научил собеседник, хранила тайну в интересах спецоперации.
Когда пришло время платить банку, девушка связалась с «оперуполномоченным», и тот снабдил её новыми инструкциями: чтобы вернуть средства, требовалось купить краску и оставить надпись. Требование было исполнено 19 июля.
В этот же день камера сняла, как пожилой мужчина бросил к двери военкомата на проспекте Сизова бутылку с бензином. Позже пенсионер рассказал, как сначала потерял 350 тысяч рублей, а потом согласился исполнить продиктованные по телефону условия, которые якобы помогут вернуть деньги.
На набережной Фонтанки, 90, расположен военкомат Ленобласти. В ноябре прошлого года припаркованный рядом с ним микроавтобус облили бензином и подожгли. На месте задержали 75-летнюю женщину, уверяющую, что она работает на ФСБ. Ей вменили статью об умышленном повреждении или уничтожении имущества.