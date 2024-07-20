Голос в трубке привёл к военкоматам в Петербурге двух жертв мошенников за день

Пока обманутый мошенниками пенсионер зажигал на пороге одного военкомата в Петербурге, на стене другого писали крамольное. С краской к зданию отправили девушку, которую почти месяц держали под телефонным «гипнозом».



Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, сообщение об исписанной стене военного комиссариата на набережной Фонтанки, 90, поступило в полицию накануне днём. На здании оставили лозунг, призывающий к миру. Полицейским указали на женский след и попросили привлечь за художества к ответственности.



Поиски не затянулись. В субботу в отделе полиции Адмиралтейского района приняли заявление о мошенничестве от 30-летней петербурженки. Она была уверена, что с 25 июня общается с полицией, а точнее — с оперуполномоченным Морозовым. Так отрекомендовался ей мужчина, после звонков которого петербурженка взяла кредит в размере 300 тысяч рублей и перевела деньги на незнакомый счёт. Дальше, как и научил собеседник, хранила тайну в интересах спецоперации.

