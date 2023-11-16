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    После поджога у военкомата в центре Петербурга возбуждено дело. «Завербованной» пенсионерке повезло

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    Полиция Адмиралтейского района возбудила дело после поджога машину у военкомата. Пожилую подозреваемую после допроса отпустили домой.

    Произошедшее в МВД квалифицировали, как «умышленное уничтожение имущества», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 ноября. По версии следствия, 75-летняя жительница Кировского района накануне около половине второго дня у дома 90 по набережной реки Фонтанки облила бензином капот микроавтобуса «Фольксваген». А после подожгла. Её действия попали на видео.

    Машину оперативно потушили. Пенсионерку задержали. Она уверяла, что работала на ФСБ. Женщине меру пресечения не избирали.

    Попытки поджогов военкоматов участились в Петербурге в конце лета. В основном задержанные рассказывали о телефонных мошенниках, которые сначала лишили их денег, а после предложили спастись от долгов, будто бы выполнив задание для спецслужб.
    Уголовные дела возбуждали как по статье об умышленном повреждении чужого имущества, так и о покушении на теракт. В МВД России полагают, что следы тех, кто толкает на подобные диверсии, ведут на Украину.

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