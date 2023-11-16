После поджога у военкомата в центре Петербурга возбуждено дело. «Завербованной» пенсионерке повезло

Полиция Адмиралтейского района возбудила дело после поджога машину у военкомата. Пожилую подозреваемую после допроса отпустили домой.
Произошедшее в МВД квалифицировали, как «умышленное уничтожение имущества», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 ноября. По версии следствия, 75-летняя жительница Кировского района накануне около половине второго дня у дома 90 по набережной реки Фонтанки облила бензином капот микроавтобуса «Фольксваген». А после подожгла. Её действия попали на видео.
Машину оперативно потушили. Пенсионерку задержали. Она уверяла, что работала на ФСБ. Женщине меру пресечения не избирали.