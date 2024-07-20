12 способов похудеть с помощью модных аппаратов: есть ли от них польза?

Аппаратные методики похудения действительно могут помочь — но не все и не всегда Фото: Ирина Богинская Поделиться Поделиться





Если верить рекламе, есть можно всё, что хочешь, не заниматься спортом, а потом согнать лишнее на той или иной косметологической процедуре. До сих пор популярны такие методики, как LPG, эндосфера, SMAS-лифтинг, RF-лифтинг, прессотерапия, массаж банками и гидромассаж. Как не запутаться в этом многообразии и выбрать то, что подходит именно вам? E1.RU разбирается в этом вопросе вместе с экспертом.

Зачем для похудения используют аппараты — Большинство аппаратных методик приводит к улучшению кровообращения в зоне воздействия, а значит, в этом месте лучше проходят обменные процессы, клетки с притоком крови получают питание, а при оттоке избавляются от продуктов распада, — объясняет эндокринолог Наталья Севастьянова. — В результате улучшается состояние тканей: выравнивается тон, разглаживается рельеф, повышается упругость.

По словам врача, аппаратное похудение дает усиленное воздействие и относительно быстрый результат. Рассмотрим каждую из методик.



LPG-массаж Этот вид массажа создал французский инженер Луи Поль Гитей (в названии использованы его инициалы) как замену болезненной ручной процедуре для размягчения посттравматических рубцов. Ее суть — в разминании роликами кожной складки, которая захватывается вакуумом. В результате:

усиливается микроциркуляция и лимфоотток;

уходит лишняя жидкость;

запускается процесс естественного расщепления жиров за счет улучшения обменных процессов в месте воздействия.

Так выглядит LPG-массаж Фото: Egoist66.ru Поделиться Поделиться





Вакуумный массаж



Это техника, при которой на кожу оказывается давление специальным прибором с вакуумными насадками. Из-за сильных перепадов давления кожа и мягкие ткани втягиваются внутрь банки, появляются микроочаги воспаления. — Глазами мы видим локальный отек, покраснение, в месте воздействия повышается температура, может возникать болезненность, — объясняет врач. — При обнаружении очага воспаления организм направляет туда все силы, чтобы запустить процесс восстановления. Улучшение состояния кожи происходит благодаря тому, что организм мобилизует свои ресурсы.

В результате: улучшается циркуляция крови и лимфы;

устраняются отеки;

выводятся токсины и вредные вещества;

улучшается обмен веществ;

ускоряются процессы регенерации тканей.

А это массаж банками. Многие девушки наверняка пробовали делать его дома Фото: Ирина Богинская Поделиться Поделиться





Эндосфера Методика эндосферотерапии, или RSL-скульптурирования, сочетает в себе микровибрационную и надавливающую «волну» сферами, расположенными в шахматном порядке, с эффектом лимфатического насоса (без «закусывания кожи»), а также светодиодную терапию.

По сути, это чередующиеся воздействия различной частоты и давления на ткани. Насадка аппарата создает микровибрации, благодаря чему в тканях активизируется процесс микроциркуляции крови, в клетках ускоряются обменные процессы. В свою очередь компрессия оборудования запускает дренаж жидких сред.

Эндосфера изначально создавалась для освобождения мышц от молочной кислоты после тренировок, так как ее повышенная концентрация вызывает болезненные ощущения. В результате через улучшение кровоснабжения в месте воздействия мы получаем классический набор эффектов:



ускоряются обменные процессы;

выводится лишняя жидкость за счет лимфодренажа;

происходит детоксикация;

расслабляются мышцы;

обновляется эпителий (это барьер, который препятствует попаданию в наш организм бактерий и вирусов);

стимулируется выработка коллагена и эластина (они обеспечивают механическую прочность органов, защищают от вредных воздействий внешней среды, помогают «затягиваться» ранам и повреждениям);



кожа становится более упругой и эластичной.

Гидромассаж

— При гидромассаже, или подводном душ-массаже, на тело воздействуют струей воды различной формы и силы, — продолжает эндокринолог. — За счет погружения в теплую воду снимаются спазмы и мышечное напряжение. С помощью различных добавок (например, солевых, хвойных, пантовых, католита) можно повысить эффективность этой процедуры. Всё зависит от той задачи, которую нужно решить.

Подводный душ-массаж:

избавляет от отеков;

стимулирует естественное расщепление жиров и повышение тонуса кожи и мышц;

улучшает структуру и цвет кожи;

увеличивает поступление в кожу питательных веществ;

насыщает клетки кожи кислородом;

способствует детоксу;

активирует защитные механизмы;



уменьшает склонность к спазмам;



снижает болевые ощущения.

Гидромассаж помогает убрать отеки и улучшить состояние кожи Фото: Ирина Богинская Поделиться Поделиться





Подводный вакуумный массаж Врач объяснила, что этот вид массажа делают специальной вакуумной насадкой, внутри которой за счет постоянной циркуляции воды формируется стабильное «разряжение» и следующее за этим всасывание кожи в полость насадки, что обеспечивает:



обновление эпителия;

стимулирование мышц;

стимулирование нервных окончаний;

улучшение эластичности кровеносных сосудов. Подводный вакуумный массаж переносится легче, чем классический вакуумный массаж банками, но он не менее эффективен.



Подводный вакуумный массаж — спасение для тех, кому невыносимо терпеть массаж силиконовыми банками Фото: Ирина Богинская Поделиться Поделиться





Комбинированный ультразвук Наталья Севастьянова рассказывает, что ультразвук — это механические колебания, находящиеся выше области частот, слышимых ухом. При работе ультразвуком воздействуют три вида факторов: Механический — ультразвуковые волны, сталкиваясь с тканями тела, оказывают на них давление, которое вызывает микровибрацию. В результате происходит усиление обмена веществ в клетках, это способствует их обновлению.

Тепловой — увеличивается скорость биохимических процессов в клетках.

Физико-химический — ускоряется перемещение молекул в клетках, повышается активность некоторых ферментов, что способствует образованию в тканях биологически активных веществ.

Ультразвуковая волна разрушает мембраны жировых клеток, при этом не трогает нервы и кровеносные сосуды. Ультразвук применяется в разных сферах: пилинги;

массажи;

лимфодренаж;

тепловое воздействие (кавитация);

лифтинг;

контуринг. RF-лифтинг



— Это радиочастотный лифтинг. В его основе лежит воздействие электрическим полем радиочастоты, — объясняет Наталья Севастьянова. — От воздействия электрического поля молекулы воды в тканях начинают активно вращаться, вращение создает трение. Оно производит мощное и эффективное тепло и стимулирует образование коллагена. В результате улучшаются и подтягиваются подкожные структуры. Кожа становится гладкой и плотной.



Последнее поколение косметологических процедур — униполярный термолифтинг. Наталья Севастьянова, эндокринолог

Врач отмечает, что сочетание ультразвука и RF-лифтинга дает отличный результат — быструю подтяжку кожи, формирование новых контуров лица и тела. За счет стимуляции образования собственного коллагена это сочетание процедур обеспечивает эффект омоложения надолго.



С помощью RF-лифтинга подтягивается кожа Фото: Ирина Богинская Поделиться Поделиться





Ультразвуковой SMAS-лифтинг — Ультразвуковой SMAS лифтинг (HIFU) — это высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук для подтяжки кожи. Аппарат генерирует ультразвуковые импульсы, которые проникают в поверхностную систему мышечных связок лица, состоящих из волокон эластина и коллагена, где крепятся мимические мышцы, — рассказывает Наталья Севастьянова.

Проще говоря: SMAS — система, которая поддерживает четкий овал лица. Наталья Севастьянова, эндокринолог

По информации эксперта, SMAS-подтяжка стимулирует производство природного коллагена, у процедуры нет возрастных ограничений. Суть воздействия заключается в том, что локально (точечно) аппаратом разогреваются ткани и в результате коагуляции уменьшаются в объеме. За счет этого сокращается кожный лоскут. Формирование новой коллагеновой матрицы продолжается в течение 1–6 месяцев . Пациентам обещают, что результат сохраняется более одного года.

Лазерная коагуляция сосудов — это процедура, в ходе которой лазер нагревает сосуды до определенной температуры. Тепловое воздействие поглощается гемоглобином, что заставляет сосуды склеиваться. Таким образом, они слипаются и исчезают.



Миостимуляция и микротоки Между этими двумя процедурами существует одна отличительная особенность: миостимуляция — это работа с мышечным слоем, микротоки — с клеточным уровнем. При миостимуляции токи проникают в глубокие слои мышц, в них происходит сокращение, оно ощущается как подергивание в зоне воздействия. Во время использования микротоков (в зависимости от силы электрического импульса) можно почувствовать покалывание или вообще ничего, так как в некоторых аппаратах электрический импульс идентичен процессам в теле. За счет сокращений мышц процедура дает подтяжку кожи и омоложение.

Так выглядит миостимуляция: благодаря ей сокращаются мышцы и подтягивается кожа. Процедуру можно назвать пассивным фитнесом Фото: Salon-lanet.ru Поделиться Поделиться





Микротоки работают на дренажные функции: за счет выработки коллагена уходят отеки. В результате микротоков и миостимуляции в зоне воздействия улучшается кровоснабжение, клетки начинают нормально выполнять свои функции, так что мы видим и чувствуем улучшение. Ударно-волновая терапия Ударно-волновая терапия — лечение механическими волнами звукового диапазона. Высвобождение энергии ударной волны вызывает эффект «микросдвига» в клетках и сосудах, это помогает сжигать жир, запускает процесс обновления сосудов и размягчение очагов фиброза.

— Мы увидели, благодаря гистологическим исследованиям и УЗИ, реальные результаты ударно-волновой терапии, — объясняет Наталья Севастьянова. — При лечении целлюлита увеличивается эластичность кожи, толщина и плотность дермы. Ударно-волновое воздействие — один из немногих методов борьбы с осложнениями после липосакции, а еще с рубцами и растяжками.

Дерма — соединительнотканный слой кожи между эпидермисом и жировой клетчаткой. Соединительная ткань в составе дермы отвечает за прочность и эластичность кожи, а также способность испытывать растяжение и давление.



После процедур ударно-волновой терапии увеличивается эластичность кожи Фото: Ирина Богинская Поделиться Поделиться





Термотерапия Физиотерапевтическая процедура, в которой используется лечебное воздействие тепла. Может проводиться как классическими спа-методами (баня, сауна), так и аппаратом (инфракрасный прогрев, суховоздушные и электросветовые ванны, обертывания при помощи термоодеяла).

— В результате теплового воздействия мы получаем местные и общие реакции организма. Первые проявляются в улучшении кровообращения и лимфообращения. Под влиянием тепла расширяются кровеносные сосуды, что приводит к покраснению и повышению температуры кожи. Это сопровождается ускорением процессов обмена, образованием биологически активных веществ, усилением процесса регенерации, рассасыванием продуктов тканевого распада. Всё это обуславливает противовоспалительный, обезболивающий и рассасывающий эффект, — объясняет врач.

Общие реакции связаны с влиянием на три управляющие системы нашего организма: нервную, иммунную, эндокринную. Наталья Севастьянова, эндокринолог

Прессотерапия Эту физиотерапевтическую процедуру используют в косметологии для моделирования фигуры. В медицине прессотерапию (импульсная баротерапия) используют в комплексном лечении стойкого мышечного напряжения и для профилактики варикозного расширения вен.



— По сути, это пассивный лимфодренаж, когда мышечное сокращение и вытекающий из него лимфо- и венозный отток осуществляется не естественным способом, а в результате давления воздуха через специальный костюм, — объясняет врач.

В результате:

уходят отеки;

усиливаются обменные процессы;

улучшается лимфодренаж;

запускается детоксикация;

расслабляются мышцы.

Какую методику выбрать

— При правильном похудении будет нарастать интоксикация, потому что жировые клетки — это депо для накопления разных токсинов, — отмечает эксперт. — Поэтому важно при похудении обеспечить правильный детокс. Гидромассажи идеально дружат со всеми «похудательными» процедурами. Если нужно интенсивное воздействие, мы подключаем RF-лифтинг, тут воздействие через разогревание тканей. Если кому-то разогревание противопоказано, применяем ударно-волновую терапию, затем подводным вакуумным массажем выводим из организма продукты распада через лимфатические колодцы.

Ультразвуковое, RF-воздействие, а также ударно-волновая терапия имеют более глубокий эффект. Наталья Севастьянова, эндокринолог

Врач обращает внимание на то, что все аппаратные и массажные методики — это лишь помощники и ускорители процесса коррекции фигуры. Нет ничего эффективнее сбалансированного питания и физической активности, поэтому можно ни за что не платить, если вы добавите в жизнь полезный рацион и спорт. Но если всё же хочется помочь себе в процессе похудения, лучше выбирать клинику, в которой медицинское оборудование сертифицировано, а процедуры проводит врач.