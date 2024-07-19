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    На фоне серого неба. Вечером в Петербурге показалась радуга

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    Вечером в пятницу погода в Петербурге подсластила ливень, обрушившийся на город днем. На фоне серого неба раскинулась радуга.

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    Где-то она подмигнула кусочками, где-то — разлеглась полной дугой. Читательница «Фонтанки» поймала в объектив и двойную радугу — на фоне мрачных туч и мокрой детской площадки.

    Днем 19 июля циклон принес в Петербург прохладу и дождь. По подсчетам Водоканала, за день могло выпасть около 6 мм осадков, местами — до 13 мм. До вечера из-за гроз действовал «желтый» уровень погодной опасности.

    К выходным подарка от погоды не будет: по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу ожидаются ливни и грозы. Городское ГУ МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий.

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