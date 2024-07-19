Циклон из-за границы устроил в Петербурге небесное шоу

Циклон, управляющий петербургский погодой из Финляндии, принес прохладу и дождь: поливает в нескольких районах города.
Вместе с тем у сегодняшней погоды есть бонус — на редкость красивое небо.
За день может выпасть около 6 мм (в среднем) осадков, местами до 13 мм, предупреждает Водоканал. До вечера из-за гроз действует «желтый» уровень погодной опасности. Дежурят 73 бригады Водоканала, они тщательно проверяют состояние ливневой канализации. Городская система водоотведения работает в штатном режиме.
Лужи на улицах могут образовываться при сверхрасчетных ливнях — с интенсивностью выше 7,2 мм за 20 минут. В таких ситуациях канализационная система не может принять весь объем стоков сразу и начинает переполняться. Но все равно вода постепенно уходит.