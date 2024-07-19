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    Циклон из Финляндии обещает Петербургу особенную погоду

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    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
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    В небе над Петербургом сегодня нестабильно. Утром небо почти ясное, а днём возможны осадки.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 июля в городе будет облачно с прояснениями, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер умеренный. Воздух прогреется до 20–22 градусов.

    Сегодня Северная столица окажется под влиянием периферии циклона, кружащего над южной частью Финляндии. Связанные с ним атмосферные фронты время от времени будут закрывать небо плотными облаками и поливать землю. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В субботу по прогнозу ожидается 21–23 градуса, кратковременные дожди, местами грозы. В воскресенье 22–24 градуса, кратковременные дожди.

    Фото: читатель «Фонтанки» Сергей

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