Циклон из Финляндии обещает Петербургу особенную погоду

В небе над Петербургом сегодня нестабильно. Утром небо почти ясное, а днём возможны осадки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 июля в городе будет облачно с прояснениями, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер умеренный. Воздух прогреется до 20–22 градусов.
Сегодня Северная столица окажется под влиянием периферии циклона, кружащего над южной частью Финляндии. Связанные с ним атмосферные фронты время от времени будут закрывать небо плотными облаками и поливать землю. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В субботу по прогнозу ожидается 21–23 градуса, кратковременные дожди, местами грозы. В воскресенье 22–24 градуса, кратковременные дожди.