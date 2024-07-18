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    Суд в Москве расценил сувенирную туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры оскорблением верующих

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    21 комментарий

    Преображенский районный суд Москвы запретил на территории РФ страницы интернет-магазинов, продававших сувенирную туалетную бумагу с изображением купюры номиналом 1000 рублей. Основанием стал изображенный на банкноте образца 1997 года памятник Ярославу Мудрому, причисленному к числу святых, почитаемых РПЦ.

    Прокурор потребовал признать изображения туалетной бумаги запрещенными, и судья удовлетворила это ходатайство, придя к выводу, что туалетная бумага с изображением купюры оскорбляет чувства верующих.

    «Распространение информационных материалов противоправного характера, способных оскорбить религиозные чувства верующих, не может защищаться свободой мысли, слова, мнения и информации в свободном демократическом обществе», — сказано в решении суда.

    Запрет суда был наложен на некоторые страницы магазинов «Стартекс», «Филькина грамота», «Главчудо» и «Сима-ленд».

    Сегодня стало известно, что в России впервые разработали и запатентовали смываемую втулку для туалетной бумаги и других санитарно-гигиенических изделий.

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    Туалетная бумага1000 рублейКупюраОскорбление чувств верующихСуд
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    Комментарии 21

    28247039918 Июл 2024 в 23:59
    Очередная выходка воинствующих либералов ...вроде бы выступают за западную "свободу" и "демократию". "свободу мысли " и ТП - но сами при этом крайне не терпимы к любой критике в свой адрес и к любому инакомыслию . Почему му идут нападки на верующих -ответ простой -потому-что церковь их жёстко критикует и не признает их извращённых "ценностей" ЛГБТ и и ТД по списку. Вот и бесятся ...То пусси райот , то пошлые фото на фоне храмов , то разные провокационные "выставки" , с явно оскорбительными для верующих тематикой . Это у них называется "свободой" и "творчеством" , а насмешки над православными называются "юмором". Но как только все это поворачивается на 180 градусов и направляется против самих либералов -то они уже это не считают "свободой" и "демократией" , а сразу кричат , что их права попираются ...в общем такие они , либералы ... У каждого человека есть что-то , что для него дорого и свято . Для православного -это вера . На купюре - православная символика и не надо ее трогать .
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