Суд в Москве расценил сувенирную туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры оскорблением верующих

Преображенский районный суд Москвы запретил на территории РФ страницы интернет-магазинов, продававших сувенирную туалетную бумагу с изображением купюры номиналом 1000 рублей. Основанием стал изображенный на банкноте образца 1997 года памятник Ярославу Мудрому, причисленному к числу святых, почитаемых РПЦ.
Прокурор потребовал признать изображения туалетной бумаги запрещенными, и судья удовлетворила это ходатайство, придя к выводу, что туалетная бумага с изображением купюры оскорбляет чувства верующих.
«Распространение информационных материалов противоправного характера, способных оскорбить религиозные чувства верующих, не может защищаться свободой мысли, слова, мнения и информации в свободном демократическом обществе», — сказано в решении суда.
Запрет суда был наложен на некоторые страницы магазинов «Стартекс», «Филькина грамота», «Главчудо» и «Сима-ленд».
Сегодня стало известно, что в России впервые разработали и запатентовали смываемую втулку для туалетной бумаги и других санитарно-гигиенических изделий.