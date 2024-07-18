Суд в Москве расценил сувенирную туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры оскорблением верующих

Преображенский районный суд Москвы запретил на территории РФ страницы интернет-магазинов, продававших сувенирную туалетную бумагу с изображением купюры номиналом 1000 рублей. Основанием стал изображенный на банкноте образца 1997 года памятник Ярославу Мудрому, причисленному к числу святых, почитаемых РПЦ.



Прокурор потребовал признать изображения туалетной бумаги запрещенными, и судья удовлетворила это ходатайство, придя к выводу, что туалетная бумага с изображением купюры оскорбляет чувства верующих.

