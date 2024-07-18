В России разработали и запатентовали то, что можно смело смывать в унитаз

В России впервые разработали и запатентовали смываемую втулку для туалетной бумаги и других санитарно-гигиенических изделий. Производители обещают её растворение в течение семи секунд даже в жесткой воде.



О новшестве 18 июля рассказала компания «Архбум тиссью групп», которая является «дочкой» Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. Из релиза следует, что втулка на сто процентов изготовлена из беленой целлюлозы и склеивается водорастворимым клеем.



Производитель добавил, что втулка не вызовет засоров труб и безопасна для окружающей среды.

