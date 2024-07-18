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    Бастрыкин хочет знать, почему покушение на участника СВО в Петербурге не дошло до суда

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    Руководству Главного следственного управления Следственного комитета России поручено доложить главе ведомства, как расследовали изъятое у петербургского следствия дело о нападении на участника СВО на Васильевском острове. Его развернули на пути к суду, не согласившись с квалификацией.

    Как сообщает Информационный центр СКР 18 июля, соответствующее поручение дал Бастрыкин, исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

    По данным следствия, в декабре прошлого года инвалида, ветерана боевых действий и участника СВО из-за сделанного им замечания о парковке избили двое мужчин, один из которых — уроженец Абхазии. Кроме того, потерпевшего оскорбили по национальному признаку.

    Обоих фигурантов отправляли в СИЗО как подозреваемых в хулиганстве (213 УК). В Петербургском СК также возбудили дело о возбуждении ненависти по национальному признаку (282 УК). Высказывания нападавших, по версии следствия, были направлены на возбуждение ненависти в отношении участника спецоперации и унижали достоинство человека по признакам национальности и наличия инвалидности.

    По поручению Бастрыкина расследование дела с этими статьями было передано в Главное следственное управление ведомства.

    В окончательной редакции фигурантам вменили возбуждение ненависти и покушение на убийство заведомо беспомощного группой лиц и по мотивам национальной вражды.

    Материалы ушли в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Однако надзор увидел в них грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства и не нашёл ни доказательств прямого умысла на убийство, ни показаний свидетелей об экстремистских выкриках, кроме слов супруги потерпевшего. «Фонтанка» сообщала, что в начале июля прокуратура отказала в передаче дела в суд и вернула его на дополнительное расследование, в том числе для уточнения обвинения.

    Потерпевший, потерявший руку до спецоперации, полагает, что его показания, в отличие от слов обвиняемых, остались без должного внимания.

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