Бастрыкин хочет знать, почему покушение на участника СВО в Петербурге не дошло до суда

Руководству Главного следственного управления Следственного комитета России поручено доложить главе ведомства, как расследовали изъятое у петербургского следствия дело о нападении на участника СВО на Васильевском острове. Его развернули на пути к суду, не согласившись с квалификацией.



Как сообщает Информационный центр СКР 18 июля, соответствующее поручение дал Бастрыкин, исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным следствия, в декабре прошлого года инвалида, ветерана боевых действий и участника СВО из-за сделанного им замечания о парковке избили двое мужчин, один из которых — уроженец Абхазии. Кроме того, потерпевшего оскорбили по национальному признаку.