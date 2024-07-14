Покушение на участника СВО на Васильевском не может дойти до суда

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Следком завершил расследование дела о нападении на участника СВО на Васильевском острове, но материалы не дошли до суда. Потерпевший и следствие видят за ударами умысел на убийство с экстремистским уклоном, надзор с такой квалификацией конфликта, который начался из-за парковки, не согласен.



Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, дело вернули следователю в начале месяца, чтобы переписать обвинение. В нём Рустаму Лакашия и Иракли Мунчава вменяют покушение на убийство и возбуждение ненависти либо вражды к инвалидам и участвовавшим в спецоперации.

Лакашия и Мунчава были задержаны 19 декабре прошлого года после конфликта в Биржевом переулке, который попал на видео. С десяток ударов обрушили на 40-летнего участника СВО, потерявшего руку ещё до поездки на Украину. Перепалка началась с замечания о парковке «Лексуса», который, по мнению потерпевшего, стоял слишком глубоко на тротуаре.

«Фонтанка.ру»

Дело возбудили по статье о хулиганстве, но вскоре добавили «тяжести». Случившееся привлекло внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, и 20 декабря стало известно, что фигурантов подозревают в покушении на убийство и экстремизме.

Покушение на убийство, судя по всему, продержалось недолго. В январе следствие искало очевидцев конфликта. В релизе ведомства было сказано, что Лакашия и Мунчава обвиняются в хулиганстве и возбуждении ненависти - они якобы высказывали фразы, унижающие участвовавших в спецоперации и имеющих инвалидность.

В прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальней передачи дела в суд материалы поступили с более тяжкой квалификацией, но надзор пришёл к выводу, что ни экстремизм, ни умысел на убийство лица, тем более заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, собранными доказательствами не подтверждаются.

Так, по данным «Фонтанки», имеющиеся в деле записи с камер и слова самого потерпевшего свидетельствуют, что он сам нанёс первый удар и отбивался от нападавших. Не в пользу беспомощности трактовали и прошлое мужчины: больше 20 лет назад инвалидность не помешала ему применить силу в конфликте и угодить под следствие за причинение тяжкого вреда. Обвиняемые настаивают, что били прохожего, не зная о его боевых заслугах и остановились, когда заметили, что он без руки. Опровержения этого в представленных материалах прокуратура не нашла. Кроме того, со слов фигурантов, они не позволили себе экстремистских высказываний, зато в свой адрес нелестное будто бы слышали. Жена потерпевшего говорит об обратном, но других свидетелей унизительных выкриков не нашлось.

Надзор счёл, что следствие опирается только на показания потерпевшего и его жены и не учитывает другие свидетельства. Сам участник СВО с такой позицией не согласен. Он полагает, что по делу собрана достаточная доказательная база и недоумевает, почему прокуратура учитывает показания обвиняемых, а не потерпевшего, и опасается, что избившие его «отделаются штрафом».

Расследованием занимался центральный аппарат Следственного комитета. Ему по поручению главы СКР Александра Бастрыкина было передано дело, изъятое из производства петербургского следствия. В ведомстве также сообщали, что проводят проверку по заявлению матери потерпевшего об интернет-угрозах, которые посыпались на неё и сына.