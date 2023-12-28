Семье участника СВО, на которого напали в Петербурге, поступают угрозы

Дело об избиении участника СВО в Петербурге будет передано в центральный аппарат СКР — так 28 декабря распорядился глава ведомства Александр Бастрыкин. Двум фигурантам предъявлено обвинение в хулиганстве и возбуждении ненависти.



«Кроме того, проводится доследственная проверка по заявлению матери участника СВО о поступающих в сети Интернет угрозах физической расправы в отношении ее и сына», — говорится в сообщении СК.



Конфликт произошел десять дней назад. По версии следствия, ветеран СВО сделал замечание Ираклию Мунчаве и Рустаму Лакашии по поводу «Лексуса», припаркованного на тротуаре. В ответ мужчины нанесли участнику боевых действий не менее 10 ударов, высказывая неприятное. Оба фигуранта заключены под стражу.

