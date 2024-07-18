Клещи покусали более 500 петербуржцев за неделю. Самые опасные районы — Курортный и Пушкинский

В Петербурге сокращается число людей, которые обращаются в медицинские учреждения из-за присасывания клещей. За прошедшую неделю, с 11 по 17 июля, в больницах зафиксировали 560 случаев укусов. Неделей ранее, с 4 по 10 июля, было 751 пострадавший от клещей.
Как сообщили 18 июля в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу, в этот период среди обратившихся в медучреждения был 31 ребенок. В черте города зафиксировали 124 случая присасывания. Самые опасные районы по-прежнему — Курортный (32 случая) и Пушкинский (17 случаев).
Последствия от укуса получили девять человек. Трое заболели клещевым энцефалитом, шестеро — боррелиозом.
Роспотребнадзор попросил жителей города и гостей столицы соблюдать меры для предотвращения присасывания клещей. В первую очередь речь идет о правильном выборе одежды для прогулки на природе.
«Надевайте на прогулку в парке или в лесу одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон. Убедитесь, что все элементы одежды (рукава, брюки и носки) плотно прилегают к телу и полностью его закрывают», — объяснили в Роспотребнадзоре.
Ранее «Фонтанка» рассказала, что накануне в России фиксировали единичные случаи бабезиоза за все время наблюдений. Хотя обычно эта болезнь встречается в южных регионах Европы, в последнее время ее стали замечать и в северных странах, включая Финляндию и Эстонию.