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    Роспотребнадзор: в РФ зарегистрированы единичные случаи бабезиоза

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    3 комментария

    В России фиксировали единичные случаи бабезиоза за все время наблюдений. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает Роспотребнадзор в своем telegram-канале.


    Как отмечает служба, в Европе выявили случай клещевой инфекции — бабезиоз. Хотя обычно эта болезнь встречается в южных регионах Европы, в последнее время ее стали замечать и в северных странах, включая Финляндию и Эстонию.

    В то же время в России за все время наблюдений регистрировали единичные случаи бабезиоза.

    При этом рост переносимых клещами заболеваний, в том числе бабезиоза, отмечают в Канаде и Америке. Причиной называют изменение климата.

    В качестве главных носителей инфекции выделяют грызунов, а к переносчикам относят иксодовых клещей. Среди симптомов бабезиоза: лихорадка, интоксикация и анемия.

    Роспотребнадзор советует быть осторожнее на природе: хорошо закрывать тело одеждой и проверять себя и близких на наличие клещей после прогулок.

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    РоспотребнадзорБабезиозКлещевая инфекция
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    Комментарии 3

    prosto korsak15 Июл 2024 в 16:22
    Судя по названию, можно предположить, что подавляющее большинство заболевших составляют женщины.)
    +0−1
    Рострелли15 Июл 2024 в 15:21
    Вот так подцепишь, не дай бог, этот бабезиоз и стыдно будет говорить.
    Ведь понятно про чо подумают в первую очередь.
    +3−0
    11111111111111815 Июл 2024 в 15:15
    Бабезиоз... Казалось бы, причём здесь дамы?
    +3−0
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