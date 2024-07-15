Роспотребнадзор: в РФ зарегистрированы единичные случаи бабезиоза

В России фиксировали единичные случаи бабезиоза за все время наблюдений. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает Роспотребнадзор в своем telegram-канале.



Как отмечает служба, в Европе выявили случай клещевой инфекции — бабезиоз. Хотя обычно эта болезнь встречается в южных регионах Европы, в последнее время ее стали замечать и в северных странах, включая Финляндию и Эстонию.



В то же время в России за все время наблюдений регистрировали единичные случаи бабезиоза.



При этом рост переносимых клещами заболеваний, в том числе бабезиоза, отмечают в Канаде и Америке. Причиной называют изменение климата.



В качестве главных носителей инфекции выделяют грызунов, а к переносчикам относят иксодовых клещей. Среди симптомов бабезиоза: лихорадка, интоксикация и анемия.



Роспотребнадзор советует быть осторожнее на природе: хорошо закрывать тело одеждой и проверять себя и близких на наличие клещей после прогулок.

